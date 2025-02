Qué hay que hacer si tienes un accidente con un coche eléctrico

El tiempo es oro cuando se trata de rescatar a un herido atrapado en un vehículo tras un accidente grave. Unos minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Desde el RACC aseguran que los diez minutos que antes hacían falta para abrir un vehículo y sacar al accidentado ahora, con los vehículos de última generación, se han convertido en mucho más, ya que hay que tener mucha más información para hacerlo de forma segura: dónde están los componentes de alta tensión, dónde están las cargas de los airbags, qué tipo de combustible utiliza el vehículo, o cuáles son los mejores puntos de corte de carrocería.

Estos detalles son más desconocidos si hablamos de vehículos eléctricos, que poco a poco se están abriendo hueco en el mercado , y con los que hay que proceder de una forma particular.

Aunque el director gerente de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia, detalla que «a toda tecnología nueva le siguen mitos y leyendas basadas en el desconocimiento y la infoxicación». «El vehículo eléctrico no tiene peligro de descargas . Yo he cargado mil veces en días de lluvia en puntos de carga públicos y no pasa nada. Todos los vehículos e infraestructuras de recarga están sujetas a normas IP (grados de protección para seguridad industrial en base a normativas internacionales para la protección contra contactos y cuerpos extraños y de protección contra el agua)».

Desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) nos ofrecen todas las respuestas. «En realidad todos los vehículos, incluidos los eléctricos, cuentan con una Hoja de Rescate para los servicios de emergencia , que, en el caso de los eléctricos, informan dónde se desconecta la batería, dónde puede haber equipos de alta tensión, cómo atacar el vehículo teniendo en cuenta la disposición de la batería, además de otros elementos», asegura Arturo Pérez de Lucia.

La hoja de rescate es una ficha que incorpora toda la información técnica necesaria para poder abrir un vehículo de manera rápida y segura. Tiene un formato estándar , válido para toda Europa. ¿Por qué es útil? Porque si está accesible dentro del vehículo, cualquier cuerpo de rescate la podrá tener de inmediato cuando llegue al accidente, la entenderá y la usará para que el proceso de liberación del accidentado sea lo más rápido y seguro posible.

De hecho, ante este tipo de accidentes, las marcas «han ido hablando con los bomberos y están en contacto para cuando hay modificaciones de cada vehículo». Es más, en la página oficial del RACC están disponibles las Hojas de rescate de todos y cada uno de los modelos del mercado para garantizar un rescate seguro y rápido en caso de accidente.

Asimismo, cuando un eléctrico recibe un golpe , «la batería se desconecta automáticamente a la vez que saltan los airbags y/o pretensores del cinturón. Incluso si el vehículo vuelca, se desconecta la batería», añade Pérez de Lucia. Y también hay desconexiones de emergencia disponibles para desactivar de forma segura la electricidad del vehículo si es necesario proceder a la extracción de los pasajeros. En algunos modelos, además, existen unas trampillas que en caso de incendio se funden dejando paso al agua de extinción, (es el caso del modelo ZOE de Renault, ubicada bajo la banqueta del asiento trasero).