El grupo de música que triunfa en los coches de los europeos En España Loquillo y los Trogloditas y su Cadillac Solitario intenta hacer frente a Bohemian Rhapsody de Queen

La música es un elemento fundamental en los viajes en coche. Los viejos «cartuchos» y «casettes» se han sustituido en la actualidad por las emisoras de radio en FM o DAB, y, sobre todo, por las listas de reproducción y aplicaciones móviles.

En cualquier caso, un grupo triunfa por encima de todos entre las preferencias de los europeos a la hora de hacer viajes por carretera, según el estudio realizado por Avis entre más de 14.000 conductores. Se trata de Queen que con su “Bohemian Rhapsody” y “We Will Rock You” se posicionan como las mejores canciones para conducir.

El heavy-rock de Bon Jovi y Led Zeppelin y clásicos como “Eye of the Tiger” de Survivor, “Sweet Home Alabama” de Lynyrd Skynyrd o “Ticket to Ride” de The Beatles se unen a éxitos más recientes de Bruno Mars, Justin Timberlake o Rihanna para crear la banda sonora definitiva de los viajes por carretera.

En España, solo Loquillo y los Trogloditas se cuelan por derecho propio con su “Cadillac Solitario” como única canción en español en un Top 10 repleto de hits internacionales.