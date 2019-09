Gota fría DANA: Cómo salir de un coche sumergido en el agua o atrapado por la lluvia Abrir una puerta debajo del agua es misión casi imposible, como intentar romper una luna laminada (parabrisas y en algunos coches, hasta ventanillas). Pero hay técnicas que no deben fallar si la idea es quebrar un cristal templado, como el de la luneta posterior

La DANA que azota estos días el Este de la Península se ha cobrado dos muertos en Caudete, Albacete. Se trata de un matrimonio de 70 años que ha fallecido cuando su vehículo se ha visto arrastrado por la lluvia. Recordamos a continuación algunos consejos para evitar que un vehículo sea arrastrado por la lluvia o, en caso de quedar atrapado bajo el agua, poder salir.

En primer lugar, si se encuentra con una masa de agua en la carretera, lo mejor es que evite cruzarla. De lo contrario, «el riesgo de ser arrastrados y de morir es muy probable», según explica Miguel Tomé, experto en riesgos naturales de Protección Civil, en la revista de la DGT. «Lo único que se puede hacer es permanecer pendiente de las previsiones meteorológicas, evitar conducir y, de hacerlo, utilizar carreteras principales y eludir las vías locales y caminos, que muchas veces se cruzan con torrentes habitualmente secos».

El motivo por el cual el experto desaconseja adentrarnos en una masa de agua tiene que ver con el principio de Arquímedes, según el cual «todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, equivalente al peso del fluido desalojado». Sobre un vehículo detenido en medio de una riada, por cada 30 centímetros de profundidad, la fuerza de la corriente sobre el mismo se incrementa en 225 kilos. Y por cada 30 cm de altura del agua a partir de los bajos, su peso se reduce en casi 700 kilos. Por ello, una corriente de 10-20 km/h y 60 cm de profundidad, arrastraría a la mayoría de los vehículos.

Sin embargo, si finalmente nos hemos adentrado en el agua o ésta nos ha sorprendido de forma que no podamos abandonarla, lo mejor es salir del vehículo. Estudios realizados en EE. UU. aseguran que más de la mitad de las víctimas involucradas en este tipo de tragedias se ahogaron en el interior del vehículo porque decidieron permanecer en el mismo, probablemente por esa falsa sensación de seguridad que se percibe dentro del habitáculo. Sin embargo, cuando el coche se ha quedado detenido en medio del cauce, sin poder avanzar, y comienza a deslizarse y a ser arrastrado, «lo mejor es salir como sea», asegura el experto de Protección Civil.

No obstante, a estas alturas es posible que la presión del agua haga imposible abrir las puertas, por lo que la mejor opción será la ventanilla. En caso de que no se pueda abrir, bien porque el mecanismo se haya estropeado o porque el coche ya no tenga alimentación eléctrica, lo mejor es romper la ventanilla — nunca la luna delantera, porque su revestimiento impide que se agujeree— con un martillo de punta metálica o con algún otro objeto contundente. Una vez fuera, nade a favor de la corriente, pero dirigiendo el rumbo hacia la orilla más cercana.

Por otro lado, quizá alguna vez se haya fijado en los pequeños martillos ubicados en los laterales de vehículos de transporte de masas, como autobuses o vagones de metro. Están específicamente diseñados para romper de manera sencilla un cristal en caso de accidente, y facilitar la evacuación de emergencia.

Un elemento del coche puede desempeñar una función análoga en caso de accidente. Se trata de las bujías, el elemento que permite que arranquen los coches de gasolina -no así los diésel, que funcionan mediante compresión-.

Para emplearla como herramienta de emergencia, la parte fundamental es el recubrimiento central aislante, de cerámica. Gracias a su mayor densidad, resulta muy fácil romper un cristal con él en caso de emergencia, tanto lanzándolo contra el mismo como arañando el propio cristal.