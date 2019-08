La extraña explosión de un monopatín destroza un piso en Logroño

África Azcona (LaRioja.com) Logroño Actualizado: 23/08/2019 16:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Fue como las Fallas, atronador, y con continuas ráfagas de fuego», resumía ayer Óscar Martínez al recordar la experiencia vivida el lunes, tras un incendio provocado por una batería defectuosa en un 'hoverboard', el popular monopatín eléctrico de dos ruedas y sin manillar, que le ocasionó quemaduras en el antebrazo y parte del bíceps, además de serios destrozos en su vivienda de avenida de Burgos, en Yagüe.

Generalmente, los accidentes de este tipo se producen durante la carga de la batería, pero en este caso estaba desenchufada. Los hechos ocurrieron a las siete de la tarde, cuando el aparato que se encontraba en el salón de la casa empezó repentinamente a echar un fuerte humo. Él mismo y, tras descartar que podía proceder de la plancha que acababa de usar, lo cogió por la zona central para alejarlo de su hijo de cinco años que se encontraba jugando a la 'play' y lo sacó como pudo al pasillo de la vivienda. De pronto, el monopatín estalló en medio de una potente llamarada y, en cuestión de segundos, le siguieron sucesivas explosiones, «como si fueran proyectiles». De la batería empezaron a salir despedidas pequeñas piezas, «como cartuchos en llamas», hasta impactar contra todos los lados. «Está formada por una especie de cartuchos de metal, más grandes que las pilas, y conforme se iban calentando salían disparados unos detrás de otros en un intervalo de 30 segundos», relata Óscar, quien reconoce que supo mantener la tranquilidad, si bien ahora, en frío, repara en lo que pudo pasarle a sus hijos. «El pequeño me decía ¿ya ha terminado, papá? y entonces sonaba otra explosión,..., así 4 o 5 minutos..., el perro todavía no ha querido entrar en casa».

Sorprende ver el rastro de fuego y hollín que el impacto dejó a lo largo de todo el pasillo y algunas zonas de las habitaciones, y en las paredes. La vivienda quedó seriamente afectada, pero aun así explica que podía haber sido mucho peor. «Nos estábamos preparando para ir al pueblo, si ocurre tres cuartos de hora más tarde, el fuego hubiera calcinado la vivienda», señala sin dejar de advertir que la explosión le podía haber cogido de lleno a su hijo, que pocas horas antes había estado patinando sin sospechar lo que iba a ocurrir.

Los 'hoverboard' se pusieron de moda hace un par de años, pero la avalancha de productos con baterías defectuosas ha provocado su prohibición en algunos países. En este caso, el monopatín fue un regalo que Óscar y su mujer hicieron a su hijo de 9 años. Es un modelo infantil y, aunque la mayor parte se fabrican en China, en este caso no es capaz de asegurar su procedencia, porque no lo recuerda y el fuego ha borrado las marcas. «Lo compramos hace dos años y nunca hemos tenido ningún problema; de hecho, estábamos a punto de comprar uno igual a mi otro hijo, de 5 años», señala sin querer entrar en más detalles del aparato para no dañar la imagen de la tienda donde lo adquirieron, una juguetería de Logroño. «Yo no sé si era de China, solo sé que me costó 250 euros, sería el más caro de todos».

La pareja de momento no ha denunciado el suceso: «los dueños de la tienda se están portando bien, ellos mismos han hecho una reclamación a la fábrica valenciana que les hizo el suministro y, de momento, estamos a la espera. De momento, nos conformamos con que el seguro de la vivienda pague los desperfectos de la casa», señala este logroñés que aún mantiene su brazo vendado a la espera una nueva revisión. «Se me quedó el brazo rojo, de momento lo llevo tapado para que no le dé el sol, según me ha recomendado el médico. Pero, bueno considero que, dentro de todo lo que pudo pasar, hemos tenido suerte». Lo que sí tiene claro es que no quiere ver un 'hoverboard' ni de lejos. «Me ofrecieron uno nuevo, pero un aparato de estos ya no vuelve a entrar en mi casa», resume.

[Lea la noticia completa en LaRioja.com]