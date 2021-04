Los españoles no se fían de Pablo Iglesias para comprarle un coche usado Díaz Ayuso sería la candidata a las elecciones madrileñas preferida para compartir un largo viaje

La campaña madrileña llega a su recta final con seis personalidades muy marcadas, tantas como candidatos principales a los comicios. Sin embargo, no todos desprenden la misma confianza, por lo menos a la hora de viajar el coche o al valorar la posibilidad de comprarle un vehículo de segunda mano.

Así, el ex-vicepresidente del Gobierno y ahora candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es el líder que más recelo despierta a la hora de comprarle un coche usado. Así lo revela el sondeo 'online' 'Políticos y coches usados, una cuestión de confianza', elaborado conjuntamente por Autocasión y AutoScout24. Según esta encuesta, la mitad de los españoles (50,6%) no compraría un vehículo de segunda mano al también secretario general del partido morado.

La segunda posición la ocuparía la candidata de VOX, Rocío Monasterio, dado que casi el 20% de los españoles no se lo comprarían. En el lado contrario de la balanza, y del arco parlamentario, la que más fácil lo tendría para vender su coche de segunda mano sería Mónica García, ya que apenas un 2,6% de los encuestados descartarían comprar el coche de la candidata de Más Madrid.

¿Con quién te irías de viaje?

El sondeo realizado entre 350 usuarios por Autocasión y AutoScout24 refrenda las encuestas que sitúan a Isabel Díaz Ayuso como la candidata preferida, particularmente para prestarle el coche en caso de avería, seguida del socialista Ángel Gabilondo, que se hace con un 20% de apoyos.

La candidata del PP también sería la favorita para compartir vehículo en un viaje largo, tal y como han señalado casi la mitad de los consultados. En este sentido, la mesura y el sosiego no parecen ser atributos que se busquen en este tipo de trayectos, ya que el candidato del PSOE contaría solo con la compañía del 6,3% de los españoles a la hora de viajar en el mismo habitáculo.

Tampoco parece generar un gran furor la compañía de Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos. El sondeo muestra que únicamente un 8,3% de los españoles compartiría coche con él.

Según el portavoz de Autocasión y AutoScout24, Ignacio García Roji, «este sondeo en redes sociales coincide con los resultados de las últimas encuestas electorales, sobre todo en cuanto a las sensaciones de confianza y seguridad que generan los líderes políticos. Ahora toca a los madrileños decidir qué candidatos deberán compartir qué tipo de vehículos para conducir la Comunidad hacia la salida del túnel y conseguir que las políticas autonómicas vayan sobre ruedas».

Este sondeo se ha realizado a partir de una muestra total de 350 respuestas capturadas a través de los perfiles en redes sociales de Autocasión (Twitter, Facebook e Instagram), así como las páginas web de Autocasión y AutoScout24, complementado con los canales de email y whatsapp. El periodo temporal de la encuesta ha sido del 8/4/2021 al 28/04/2021.