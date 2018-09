Entran en vigor los nuevos plazos y pruebas en la normativa de las ITV A partir de ahora la revisión se debe realizar a partir de los 4 años desde la matriculación del vehículo

El pasado 20 de mayo se introdujeron nuevas modificaciones en las revisiones de las ITV. Sin embargo es ahora, en septiembre, cuando entran en vigor los cambios más significativos, relacionados con los plazos y las pruebas realizadas durante la inspección.

A partir de ahora la revisión se debe realizar a partir de los 4 años desde la matriculación del vehículo. De 4 a 10 años de antigüedad se debe realizar cada 2 años. Cuando el vehículo tenga más de 10 años, debe pasar la ITV cada año. Si el coche ha sufrido desperfectos notables en un accidente o cuenta con modificaciones que varíen la tarjeta ITV, debe pasar esta revisión aunque no haya cumplido los 4 años.

Con la nueva normativa los conductores tendrán la posibilidad de elegir la estación donde pasar la segunda inspección tras la obtención de un resultado desfavorable en la primera. Con dicha norma, la segunda estación elegida por el usuario se limitará a comprobar que, efectivamente, los defectos detectados en la primera han sido reparados.

Los conductores pueden pasar la revisión antes de la fecha prevista hasta con 30 días de antelación, manteniendo el mismo día de la siguiente inspección con independencia del momento en que se produzca la anterior, siempre que ese adelanto no supere el mes. Además, las segundas inspecciones pueden realizarse en cualquier estación, siempre que se disponga de los datos de los defectos de la primera inspección mediante presentación del correspondiente informe. Al mismo tiempo, en cuanto a la revisión del kilometraje, las estaciones de ITV continuarán anotando el kilometraje del vehículo y deberán comprobar además que no exista una evidente manipulación del cuentaquilómetros, o que no se encuentre claramente fuera de servicio.

Por su parte, las estaciones también utilizarán herramientas de lectura del sistema de diagnóstico a bordo (OBD). Según los especialistas de la empresa TÜV Rheinland, especializada en servicios técnicos, de seguridad y certificación a nivel mundial, durante los últimos meses se ha generado cierta polémica, por desconocimiento, al respecto de las lecturas de lecturas OBD para emisiones. A pesar de ser obligatorias a partir del 10 de septiembre, las estaciones de ITV ya han estado realizando lecturas OBD a modo de prueba y con objeto de informar a los clientes (sin reportar defectos).

Desde el 10 de septiembre, todas las estaciones trabajarán con los nuevos dispositivos de lectura OBD que comprobarán únicamente el funcionamiento de los sistemas de control de emisiones (E-OBD). Este protocolo se aplicará para coches fabricados a partir de 2006 (vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6 – Vehículos pesados Euro VI). La lectura E-OBD constituye una prueba complementaria (no sustituye) a las pruebas convencionales de gases de emisión/opacidad, que se seguirán realizando, adaptándolas a las nuevas tecnologías. En el caso de ser rechazado el vehículo por defectos en la lectura de la centralita E-OBD, no será necesaria la realización de la prueba de emisiones. Según Rodrigo Radovan, director de Expansión de TÜV Rheinland España «tanto los aspectos técnicos referidos a los elementos mecánicos del vehículo como aquellos relacionados con el medio ambiente serán controlados con mayor facilidad, contribuyendo a disminuir el número de accidentes y favoreciendo un menor impacto ambiental».

Controles de emisiones

Por otro lado, la nueva normativa no introducirá nuevos límites de emisiones ni controlarán nuevos gases nocivos, aunque a partir del 10 de septiembre las estaciones chequearán el sistema de control de emisiones a través del OBD de los vehículos Euro 5 y Euro 6.

También abre la posibilidad de pasar la ITV hasta un mes antes de la fecha de su vencimiento, sin que por ello se modifique la fecha de la siguiente inspección, y se admite la ITV realizada en otro estado miembro de la Unión Europea cuando se solicite su matriculación en España, mientras que podrán ser catalogados como históricos aquellos vehículos con más de 30 años desde su primera matriculación.

Necesario para superar la nueva ITV

Desde el punto de vista del propietario del vehículo, desde Norauto nos recuerdan qué hay que tener en cuenta para poder preparar el coche adecuadamente.

Así, al igual que anteriormente, se sigue revisando la documentación, el número de bastidor y elementos exteriores como la carrocería, espejos retrovisores, limpiaparabrisas, lunas o placas de matrícula.

En la estación de ITV se comprueba el funcionamiento de puertas, ventanas o mecanismos de cierre. También se verifica que los cinturones de seguridad funcionan adecuadamente y que los asientos estén en buen estado. Se comprueba el estado del alumbrado y señalización: luces de posición, de largo y corto alcance, de freno, intermitentes, antinieblas, marcha atrás…

Otra de las verificiaciones certifica el buen estado de los sistemas de dirección, la suspensión del vehículo, del motor, el catalizador y el circuito de frenos.

A continuación se mira especialmente el estado de los neumáticos con el objetivo de verificar que están en buen estado, que tienen el dibujo correcto y el buen funcionamiento de los ejes.

Una de las novedades reside precisamente en que las ITV deben contar con herramientas de lectura de averías electrónicas, es decir, un aparato indicará si el coche cuenta con una avería de carácter electrónico y se controlará el correcto funcionamiento de sistemas como la inyección electrónica, los airbags, el ABS o ESP.

Igualmente se comprobarán las emisiones del vehículo, se verificará que están dentro de los límites legales y que no se hayan manipulado sus sistemas anticontaminación. Este control pasará a ser más exhaustivo.