Empieza las vacaciones con 60 euros más en la cartera al repostar en las siguientes gasolineras

Muchos emprenderán sus vacaciones de verano este fin de semana o en los próximos días. Es la primera Operación Salida, con altas temperaturas incluidas, lo que significa millones de desplazamientos por carretera concentrados en pocas jornadas y trayectos de todo tipo: cortos y largos, de entrada y salida a grandes ciudades, a la costa y a la montaña, por autovías y carreteras convencionales. Sea cual sea el elegido, planificar bien el viaje y los gastos será primordial para comenzarlas con hasta 60 euros más en el bolsillo.

Si se consultan los precios entre las diferentes gasolineras antes de llenar el depósito y al parar al repostar, y más en verano, servirá para comenzar las vacaciones sin que se resienta el bolsillo. La diferencia entre una estación y otra puede alcanzar hasta los veinte céntimos por litro. Puede suponer, en total, un extra de 15 euros para un depósito tipo de 50 litros cuando, por viaje, se suelen gastar hasta 4 depósitos de combustible entre ida y vuelta, así como los desplazamientos habituales en el destino.

Desde ABC hemos señalado las 17 rutas vacacionales más utilizadas por los españoles para escaparse del bullicio de la gran ciudad: une Madrid con zonas costeras del este de la península como la Comunidad Valenciana, Tarragona, Amería, Málaga; y del norte, como La Coruña, Santander o San Sebastián. Por recorrido, de entre 500 y 700 kilómetros en general, el propietario de un familiar, berlina o SUV –vehículo perfecto para viajar– con 7 litros de consumo medio cada 100 kilómetros y con dichos 50 litros de capacidad, podrá ahorrarse hasta 10 euros.

En concreto, en España, el precio medio de la gasolina en la actualidad está a 1,32 €/l, y el diésel a 1,24 €/l. En algunas de las rutas determinadas, la gasolina puede bajar a los 1,149 €/l, lo que supone un ahorro de 8,55 euros; y el diésel a los 1,059, con un ahorro de 9,05 euros –siempre dependiendo del consumo de cada vehículo, cuyo ahorro puede ser mayor o menor–.

Por lo tanto, determinar el mejor recorrido, así como las principales estaciones con los precios más competitivos, hará que estas vacaciones se pague solo lo justo por el carburante. Existen estaciones cada 200 o 300 kilómetros de la ruta que, quizá alguna implique algún kilómetro más, pero la diferencia en el carburante será importante, de entre 10 y 20 céntimos de euro más barata. Además, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) ya recomiendan parar y descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros, cuidar la alimentación y mantenerse hidratado. Sobre todo, para evitar la aparición del cansancio y el sueño. Los trayectos largos y monótonos son propicios a las distracciones.

Para ello, utilizar el control de crucero, además de garantizar el ahorro de combustible, resultará un método para evitar multas inesperadas ante viajes cansados de más de 400 kilómetros. No provocar acelerones o frenazos bruscos, no abusar de marchas cortas y realizar cambios de marcha rápidos ayuda a que el vehículo no pierda mucha velocidad en el proceso y, por lo tanto, a que consuma menos combustible. Asimismo, la aerodinámica del coche empeora con las ventanas abiertas o equipaje en la baca, por lo que conviene usar el aire acondicionado en todo momento.

Menos consumo, más seguro

Si, además de ahorrar en carburante, también se quiere llegar sin preocupaciones al destino, la mejor opción serán autopistas y autovías, por la que el tráfico será menor –los camiones tienen prohibido circular en plena operación salida–, el límite de velocidad y el número de carriles mayor, y las carreteras serán más seguras.

Cabe recordar que, para evitar sanciones y mejorar la fluidez del tráfico, hay que circular por la derecha, ya que se obtiene una mejor visión de lo que sucede delante nuestro. Solamente de sebe emplear el resto de carriles para adelantar o cuando la densidad del tráfico –debido a un accidente o a mantenimiento– haga necesario repartirse. Asimismo, tampoco son convenientes los cambios constantes de carril. Nos harán consumir más.

También será primordial mantener la distancia de seguridad con el coche que nos precede e ir atento a lo que ocurre dos o tres coches por delante es imprescindible para anticipar imprevistos y permitir que se incorporen nuevos vehículos a la vía.