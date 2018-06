OPERACIÓN SALIDA ¿Qué documentación necesito para viajar en coche este verano? Además del carnet y la copia de tu seguro, antes de lanzarte a las carreteras en otro país hay otros documentos que no pueden faltarte nunca en la guantera

@abc_motor Madrid Actualizado: 29/06/2018 02:03h

En verano son muchos los turistas que prefieren conducir y, puestos a sentarse al volante, lo más cómodo es hacerlo en tu propio coche. Por eso conviene, además de ralizar una puesta a punto previa, recordar qué documentación es necesaria llevar en el vehículo, tanto para viajar por España como si vas a hacerlo en el extranjero.

Lo primero que te pedirá el agente de la Guardia Civil o la policía en el caso de que te pare o te veas involucrado en un incidente será el carnet de conducir o permiso de conducir, según el vehículo que conduzcas. También es obligatorio llevar en el coche el permiso de circulación del vehículo o, en su defecto, la autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, la tarjeta de inspección técnica del vehículo con el último informe de la ITV -en caso de tenerla que pasar según la antigüedad del vehículo- y la pegatina correspondiente pegada en el parabrisas, tal y como informan desde el RACE.

En caso de perder dichos papeles, tendrás que ir a comisaría para poner una denuncia, ya sea por robo o extravío para evitar un uso fraudulento por parte de un tercero, y pedir cita previa en la Jefatura de la DGT y en la ITV para solicitar los duplicados. Y estas mismas obligaciones son igualmente válidas para un vehículo de alquiler o de sustitución. Deberás comprobar antes de abandonar el establecimiento de la empresa alquiler de coches o de tu taller de confianza que el vehículo incluye la documentación obligatoria.

ya no es obligatorio llevar el recibo del seguro de coche, aunque esto no te exime de contratarlo. Según datos de la DGT, alrededor de 2 millones de vehículos que circulan por nuestras vías públicas no tienen suscrito el Seguro Obligatorio de Automóviles, una póliza exigida por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor, cuyo objeto es responder pecuniariamente de los daños personales y materiales que se generen en caso de accidente de tráfico.

No obstante, desde el año 2008 y gracias al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) ya no es necesario llevar en el vehículo la póliza del seguro y el recibo del último pago en vigor. Ahora el agente puede comprobar si el vehículo está asegurado o no vía telemática «in situ». Y lo mismo ocurre con el impuesto de circulación. El policía o el agente de la Guardia Civil lo puede consultar por internet. Aun así, no está de más llevarlos en el coche por si hay fallos técnicos y el agente no se puede conectar. Pero ya se trata de algo voluntario y no obligatorio.

Si vas en coche al extranjero

Si tu destino de este año está fuera de España, recuerda que hay una documentación específica para moverte en el extranjero en coche en condiciones de seguridad. Por ejemplo, para conducir por la Unión Europea puedes usar tu carnet conducir y el permiso de circulación del coche, pero para otros países necesitamos el permiso internacional de conducción que expide la Jefatura Provincial de Tráfico.

Además de informarte sobre la regulación vigente en el país de visita (no todos estipulan los mismos límites de velocidad y algunas normas de circulación pueden variar, como el uso de las luces obligatorias o la tasa de alcoholemia permitida), hay tres documentos que no pueden faltarte nunca cuando viajes en coche al extranjero. Así lo detallan desde Kelisto.

-Copia de la póliza de seguro del coche: Las condiciones del seguro del coche varían según la póliza contratada de forma individual, por lo que es bueno comprobar la cobertura que nos ofrece nuestra aseguradora en caso de accidente, especialmente para verificar su validez fuera de España. Si viajas por la Unión Europea, el seguro de responsabilidad civil (obligatorio para cruzar las fronteras de la UE) te ofrece, por ley, cobertura mínima en otros estados miembros. Algunas aseguradoras ofrecen también la contratación de un suplemento para viajes al extranjero. Si necesitas ayuda para enconrar una póliza que se ajuste a tus necesidades, siempre puedes utilizar la ayuda de un comparador de seguros de coche como el de Kelisto.

-Copia de la Carta Verde: La Carta Verde solo es necesaria en países no pertenecientes a la UE. Tampoco se requiere si se va a viajar a Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein o Andorra. Este documento sirve para acreditar a nivel internacional que el coche tiene un seguro de responsabilidad civil, garantizando la cobertura e indemnización obligatorias del país visitado a las víctimas de posibles accidentes causados por vehículos extranjeros.

-Copia del formulario de Declaración Amistosa de Accidente: En caso de accidente, además de la copia de la Carta Verde del contrario, no hay que olvidarse de cumplimentar correctamente la Declaración Amistosa de Accidente para mandarla a la compañía de seguros.