Qué debo hacer si me para la policía o me cruzo con servicios de emergencias durante el estado de alarma Toda ayuda es poca para las personas que se encargan de velar por nuestra seguridad en esta crisis

El estado de alarma decretado por el Gobierno limita la libre circulación también en el coche . Concretamente, solo podríamos salir y coger el coche para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; ir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; para ir al trabajo y volver al lugar de residencia habitual ; para asistir o cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; o desplazarse a entidades financieras y de seguros.

Por lo tanto, son muchas las personas que a diario tendrán que utilizar su coche y que seguramente se crucen con servicios de emergencias, se encuentren con un control policial o incluso que una patrulla decida darles el alto para preguntar por dicho desplazamiento. ¿Sabrías cómo actuar correctamente en cada caso? Toda ayuda es poca para las personas que se encargan de velar por nuestra seguridad en esta crisis.

Vehículos de emergencias

En el caso de vehículos de emergencias será obligatorio que facilites su paso , y aún más si cabe estos días. Estos vehículo prioritarios son los de los agentes de la autoridad, bomberos, asistencia en carretera, ambulancias, servicios de autopista en servicio urgente... ¿El objetivo? Permitir a estos profesionales llegar a su destino con mayor seguridad y lo más rápidamente posible. Y más estos días, Este ahorro de tiempo, en el caso de las ambulancias, puede aumentar las posibilidades de supervivencia de una víctima.

Trabajando por tu seguridad, en #carretera, hay agentes de Tráfico, policías, gruístas, personal de emergencias...🚓🚑🚨



Si te los encuentras⚠️reduce #velocidad, respeta señales , guarda distancia, extrema precauciones⚠️.#EnLaCarreteraNoEstasSolo pic.twitter.com/DRMX4NcSn1 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 28, 2020

Es probable que pasen a grandes velocidades y cometan alguna infracción , pero el Reglamento de Conductores (RGC), respecto a los conductores de emergencias, establece que «podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas o señales», aunque ellos serán responsables en caso de accidente. Concretamente, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) nos ofrecen cinco consejos:

1. Mantenga su trayectoria.

2. Aminore progresivamente la velocidad, sin frenadas bruscas.

3. Observe, señalice y muévase hacia un lado si es posible.

4. Si no puede apartarse, mantenga la calma y no haga maniobras sorpresivas.

5. Obedezca las instrucciones del personal de emergencias, en su caso.

Indicaciones a seguir en un control policial

Si la orden de la Guardia Civil de detención del vehículo es dada mientras circulamos, irá acompañada de parpadeos de luces rojas , junto a las luces azules características. Si no estamos cometiendo ninguna infracción grave, no encenderán la sirena. En el caso de que solo encendiesen las luces azules, sin acompañarlas de las rojas, la Guardia Civil no nos está ordenando el alto. Al contrario, nos piden paso porque tienen que atender una emergencia .

En el momento en el que tengamos claras las intenciones de la Guardia Civil, desde Multayuda nos recomiendan «no posponer lo inevitable y detenerse». Habrá que hacerlo en el lado derecho de la vía, tras poner los intermitentes, y buscando una salida o un arcén suficientemente ancho. Una vez hayas encontrado un sitio seguro, detente. Los agentes detendrán su coche detrás del tuyo, para garantizar tu seguridad, ya que su vehículo es más visible, por lo que se reducirá el riesgo de accidente.

Tomadas las medidas de seguridad necesarias, un Guardia Civil se aproximará a tu vehículo por el lado derecho del coche, informando del motivo por el que te han detenido. Una vez la Guardia Civil te haya comunicado el motivo de la detención y éste se haya solucionado, deberás seguir sus instrucciones . Así, cuando te indiquen que te reincorpores, hazlo como ellos te digan. Primero se aproximarán ellos a la vía, para que tú les sigas.

De igual modo, si durante el estado de alarma, te encuentras un control policial por el camino, debes saber que tu parada será requerida para explicar por qué estás en la calle y no guardando cuarentena por el Covid-19. De hecho, no es obligatorio circular por la calle con un certificado, un recibo o cualquier otro documento que acredite la legalidad de ese desplazamiento, pero sí es aconsejable y útil para facilitar la tarea de supervisión y control de las Fuerzas de Seguridad.

Sin embargo la Policía Municipal de Madrid sí que va a imponer multas a los conductores y peatones que circulen sin una autorización durante el estado de alarma que avale que van a trabajar. Así lo ha asegurado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , que ha pedido a las empresas que faciliten justificantes para las personas que deben desempeñar su labor de forma presencial.