¿Cuántas personas pueden ir en el coche en cada fase de la desescalada? Qué puedo o no puedo hacer, cuántos kilómetros puedo recorrer, cuántas personas pueden ir en el coche y cómo deben situarse... Os resolvemos estas y otras cuestiones

Todavía son muchas dudas las que suscitan las fases de desescalada anunciadas por el presidente del Gobierno en España, Pedro Sánchez, el pasado martes 28 de abril, en cuanto al uso del coche. Hasta llegar a la denominada «nueva normalidad», cada una de estas fases durará aproximadamente dos semanas, por lo que para poder movernos sin limitaciones, y entre provincias, habrá que esperar, previsiblemente, como pronto, hasta el 22 de junio.

Qué puedo o no puedo hacer, cuántos kilómetros puedo recorrer, cuántas personas pueden ir en el coche y cómo deben situarse... Os resolvemos estas y otras cuestiones, punto por punto y fase por fase, a continuación. Y recordar que el no cumplimiento de cada una de las restricciones de movilidad asignadas a cada fase (ya que seguimos en estado de alarma), supondría sanciones de entre 600 y 30.000 euros, según la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015.

FASE 0: Lunes 4 de mayo

En esta está primera fase, ya activa y que durará una semana, está permitida la salida de los menores, el deporte individual y la salida de mayores, así como las paseos con personas con las que se convive. Y ya se podrá ir a comercios que funcionen con cita previa y atención individualizada, como las peluquerías o los servicios de comida a domicilio. Eso sí, siempre dentro del municipio donde vivas.

Por lo tanto, durante esta fase, el uso del coche seguirá limitado a los trayectos para acudir a los casos anteriormente mencionados, debidamente justificados con cita previa, es decir, podrás hacer un pedido por teléfono y salir a recogerlo. Es más, en los pequeños municipios, se permitirá la salida para adquirir productos de primera necesidad o con cita previa. También siguen permitidos los mismos desplazamientos que desde el comienzo del estado de alarma: ir al supermercado, la farmacia o al puesto de trabajo. Y no está permitido coger el coche para desplazarse a hacer deporte.

Y hay cambios sobre cómo se debe ir en el coche. Pueden ir dos personas que convivan bajo el mismo techo en la misma fila, y en caso de no convivientes, uno por fila, cruzados, y con el uso de mascarilla obligatorio.

Concretamente, según la orden de Sanidad del 3 de mayo (SND/386/2020), podrá usar el coche particular con un conductor y una persona no conviviente en la parte de atrás. No se aplica la distancia si residen en el mismo domicilio. Sin embargo, otra orden del BOE referida a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (TMA/384/2020 del 3 de mayo) indica que «En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas en cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas respeten la máxima distancia entre los ocupantes».

FASE 1: Lunes 11 de mayo (para Formentera, La Graciosa, La Gomera y El Hierro, ya el lunes 4 de mayo)

La segunda fase del plan de desescalada, que durará 15 días, acoge la apertura de pequeños comercios bajo estrictas medidas de seguridad, así como los lugares de culto y los velatorios. También podrán abrir los alojamientos turísticos, terrazas y mercadillos (aunque todas con una aforo muy limitado). Y ya se permitirían reuniones de no más de 10 personas, eso sí, de igual modo que en la anterior fase, dentro de la provincia de residencia.

Por lo tanto, ya podríamos realizar desplazamientos a las nuevas mencionadas actividades permitidas y, además, las personas que residan en el mismo domicilio ya podrían viajar todos juntos en el coche, eliminando el límite de dos personas y la distancia entre ellos. Así que se podrá usar para visitar a familiares y amigos (que no sean de riesgo y con medidas de seguridad y según las normas de máximo 10), siempre y cuando estén dentro de la misma provincia.

FASE 2: Lunes 25 de mayo

En esta fase, que durará hasta el 8 de junio, es decir, otros 15 días, estará permitido el encuentro con grupos más amplios y los desplazamientos a segundas residencias, cuya entrada en vigor dependerá de la evolución epidemiológica de cada zona. Y también podrán abrir los centros comerciales, restaurantes, exposiciones, cines y teatros (recordamos siempre con aforo limitado).

En este caso, los desplazamientos a estas actividades están permitidos, moverse fuera de la provincia seguirá prohibido, y las novedades a la hora de coger el coche son: podrás ir a una segunda residencia (solo si está dentro de dicha provincia. Por ejemplo, una persona que reside en Madrid todavía no podrá viajar a su apartamento de Alicante), e incluso a realizar actividades de caza y pesca deportiva. También podrás coger el coche para visitar a familiares (salvo que sean de riesgo), ir o llevar a los más pequeños a centros formativos o de educación, por ejemplo.

FASE 3 (Lunes 8 de junio)

En esta última fase, prevista como pronto para el 8 de junio, y que durará otras dos semanas, se permitirán conciertos al aire libre, se abrirán gimnasios, discotecas y bares nocturnos. Incluso se podrá ir a la playa manteniendo medidas de seguridad y se aumentará el aforo en tiendas y restaurantes.

Por ello, ya se podría coger el coche para ir a dichas playas, a visitar a esos familiares de riesgo (todavía en estudio), acudir a conciertos o actos deportivos... Eso sí, todo sigue limitado todavía a nuestra provincia de residencia.