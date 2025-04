Consejos para evitar el robo de tu coche en Navidad

Las fechas vacacionales -ya sean veraniegas o, como es el caso, Navidad-, se multiplican los robos de coches. El principal motivo es la ausencia de los propietarios en las ciudades en las que residen, ya sea por utilización de transportes alternativos (avión, tren, etc.). Las ausencias prolongadas provocan que las familias utilicen el coche para desplazarse a otras localidades, por lo que dejan aparcado su segundo automóvil en el lugar de residencia.

En el año 2018 se robaron 134.500 coches en España, 5.000 unidades menos que en 2017. Unos robos que, en su mayoría, fueron perpetrados por bandas organizadas . Los modelos más afectados fueron el Seat Ibiza, el Seat León y el Volkswagen Golf. Y como en el caso de los robos en el hogar, las cifras varían por ciudades . Estos modelos son los más difundidos en nuestro país, motivo por el que se relaciona con su sustracción, según datos de la Asociación Empresarial del Seguro. Sin embargo, la institución señala, a su vez, al Citröen Saxo, el Citröen C5 y el Peugeot 406 como los modelos con mayor probabilidad de robo.

En términos generales los preferidos por las bandas fueron los turismos, y las regiones más afectadas por estos delincuentes fueron Andalucía (en concreto Sevilla y Dos Hermanas, como localidades con mayor riesgo) y la Comunidad de Madrid (Parla y Fuenlabrada). Las provincias con mayor probabilidad de que se produzca este delito son Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Almería, Murcia y Canarias. En el otro extremo, las regiones de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura, cuentan con las provincias con menores expectativas de saqueo.

Sin embargo, l as cifras proporcionadas por Unespa reflejan que un descenso del 33% desde el año 2012. El robo, por lo tanto, es una realidad a la baja, aunque este descenso tiende a ser cada vez menor.

Las vacaciones de Navidad, como se ha comentado, son un foco de atracción de ladrones de coches . Para evitarlo, tal y como recomienda el comparador de seguros de coche Acierto.com , es interesante tomar medidas para evitar una situación como esta.

Para empezar, guardarlo en un garaje siempre es la mejor garantía, aunque no siempre es posible. Por eso, quizás una opción es pagar una cantidad razonable por dejar el coche en un parking con ofertas por días. Así el coche estará vigilado las 24 horas. Sin embargo, hay quien no puede permitírselo económicamente o incluso a quien no le compense debido a la antigüedad del coche -poco atractivo para los ladrones-. En ese caso, contar con cobertura frente a robo en tu seguro de coche es la opción más recomendable. Eso sí, es bueno comprobar si cubre los accesorios no declarados , la indemnización a partir del tercer año desde la matriculación, si cubre el hurto, ofrece vehículo de sustitución, etcétera. Otro modo de prevenir este tipo de problemas es grabar la matrícula o el número de bastidor en las lunas del vehículo o aparcar siempre en zonas accesibles y concurridas.

Qué hay que hacer si te roban el coche

En todo caso, dejar el coche en la calle conlleva mayor riesgo que aparcarlo en un garaje. Por eso, si finalmente se produce el desgraciado hecho, desde la Dirección General de Tráfico recomiendan, como no puede ser de otro modo, denunciar en un primer momento y, posteriormente, solicitar la baja temporal de un vehículo. Los afectados deben comunicar a las aseguradoras la situación, adjuntando la denuncia correspondiente, para que así se activen las coberturas de la póliza en cuestión, como la indemnización por robo. Si finalmente el coche es recuperado, las compañías pueden ofrecer la recuperación del mismo (devolviendo la indemnización) y hacerse cargo de la reparación de los desperfectos que pudiera presentar el coche.

