LEGAL Cómo se recurren las multas por acceder a las áreas restringidas del centro de las ciudades Las llamadas APR, como la que se estrenará en Madrid en noviembre, limita el acceso de vehículos y establece multas de 90 euros

ABC.es

@abc_motor MADRID Actualizado: 31/07/2018 12:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las grades ciudades, como Madrid, se están blindando y cerrando al tráfico de vehículos. El próximo mes de noviembre se va a estrenar la Área de Prioridad Residencia (APR) del Centro de Madrid, mediante la cual los vehículos de los no residentes que no sean «cero emisiones» no podrán acceder al centro de la ciudad. Para asegurarse de que así sea, se instalarán cámaras de vigilancia que captarán las matrículas de los vehículos no autorizados.

El próximo mes de noviembre se empezará a restringir el acceso en toda la zona centro de Madrid. A partir del mes de febrero, además, quien entre con su vehículo privado (siempre que no sea cero emisiones) será multado.

Esta nueva Área de Prioridad Residencial estará delimitada por las siguientes calles: Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, paseo de Recoletos, paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover, además de Gran Vía.

Todos aquellos vehículos que accedan al esta zona delimitada por el gobierno de Manuela Carmena sin estar autorizados para ello recibirán una multa de 90 euros, que se reducirá a 45 con pronto pago. No obstante, estas sanciones también se pueden recurrir, con excelentes resultados.

Pyramid Consulting ha ganado recientemente el recurso de una multa por acceder a un Área de Prioridad Residencial. La sentencia, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid, estima el recurso porque considera que no hay prueba de que el vehículo circulase por zona restringida o reservada. Según los abogados de esta consultoría, ante la falta de informes de los controles de las cámaras, prevalecería la presunción de inocencia (artículo 24 de la Constitución Española).

En este caso se tiene en cuenta que el Ayuntamiento no contaba con la documentación requerida, lo que jugó en su contra a la hora de dictar sentencia. Finalmente, no sólo se desestimó la denuncia sino que, además el consistorio tuvo que abonar las costas.

No obstante, estos informes no son las únicas razones que se pueden alegar para recurrir las multas de APR.

Cámaras

Desde Pyramid Consulting recomiendan recurrir siempre las multas de APR, ya que son muchas las pruebas que se pueden solicitar para recurrir este tipo de sanciones.

Así, los documentos que demuestren que las cámaras han pasado los controles metrológicos necesarios son sólo un ejemplo. Pero también son comunes las multas por acceso a APR a pesar de haber aparcado en un parking de la zona.

Porque cuando dejamos el vehículo en el parking correspondiente, mediante el mecanismo de lectura de matrícula la sanción debería quedar anulada. Pero, a pesar de todo, en ocasiones llegan. En ese caso, habría que presentar una solicitud adjuntando los tickets del parking, demostrando nuestra presencia justificada en esas calles.