Cómo es tu padre según el coche que conduce

Cada padre es único, pero no todos cuentan con las mismas preferencias y necesidades a la hora de ponerse al volante. Niw.es, la plataforma digital para comprar de forma innovadora vehículos de menos de cinco años, ha recopilado cuatro coches adaptados a distintos perfiles de conductor con ocasión del Día del Padre.

-Para los aventureros: Si tu padre es un conductor apasionado de la naturaleza, las experiencias extremas y las escapadas rurales, nada como un SUV para circular a la perfección por terrenos arduos. El Toyota RAV4 es una excelente propuesta por su carácter versátil, práctico y resistente, elementos que lo posicionaron en 2019 como el cuarto turismo más vendido del mundo. En su versión híbrida, cuenta con un motor 2.5 de gasolina de cuatro cilindros y ciclo Atkinson y con uno o dos motores eléctricos que pueden alcanzar una potencia de 197 caballos. Además, su eficiente sistema de tracción eléctrico a las cuatro ruedas permite la reducción de emisiones y consumo de combustible y un rendimiento suave y potente.

-Para urbanitas y familiares: Si perteneces a una familia numerosa y tu padre realiza movimientos frecuentes por la ciudad, necesitará un vehículo funcional, polivalente y espacioso, tanto para el traslado de los integrantes familiares, como de los enseres o materiales que necesite. El Peugeot Rifter, disponible tanto en 5 como en 7 plazas, es un modelo perfecto por sus dimensiones, prestaciones y equipamiento disponible. Elegante, robusto y potente, este monovolumen cuenta con 100 CV de potencia, caja de cambios manual y etiqueta medioambiental C. Disponible tanto en gasolina como en diésel, está dotado de sistemas de ayuda a maniobras y a la conducción para agilizar los trayectos.

-Para respetuosos con el medio ambiente: Tu padre es una persona comprometida con la sostenibilidad y, para sus recorridos al volante, precisa un vehículo ecofriendly propulsado con energías alternativas. Aerodinámico y con una ágil conducción, el Ioniq eléctrico es una opción ideal ya que, gracias a su gran autonomía, está diseñado para maximizar el ahorro de combustible. Con una imagen sofisticada integrada por elementos armónicos, su estructura presenta un coeficiente de resistencia de tan solo 0.25. El automóvil dispone de cinco plazas e incluso su interior está dotado con materiales sostenibles como caña de azúcar y piedra volcánica, destacando por su amplitud, estilo y nuevo equipamiento.

-Para amantes de la tecnología: Tu padre es un fanático de la tecnología; no hay aplicación que se le resista y está a la última en innovación digital. En ese caso, busca un vehículo conectado con funcionalidades que faciliten y aseguren la conducción de forma inteligente. Con el Nissan Juke podrá disfrutar de conectividad en todo momento gracias a su sistema Nissan Intelligent Mobility, que proporciona asistencia en la conducción y sincronización con el móvil. Además, está preparado para lanzar avisos anticipados de la presión de los neumáticos y dispone de sistema inteligente anticolisión o detector de fatiga. Sus funcionalidades avanzadas integran también un control inteligente de trazada de última tecnología que trabaja en segundo plano para que las curvas se tracen a la perfección.

Cómo elegir coche, según Autocasión

Comprar el coche perfecto, ya sea nuevo o de ocasión, no es tarea fácil. Existen multitud de carrocerías, marcas y modelos, sistemas de propulsión… y, sino tenemos una serie de conceptos claros, podemos equivocarnos. Sigue estos consejos para comprar coche y encontrarás el que más se adecua a tus necesidades.

¿Cuál es el tamaño del coche perfecto?

Puestos a empezar a recomendar un tamaño adecuado, algo que sirva 'para lo mucho y para lo poco', lo ideal es optar por un modelo de entre 4,2 y 4,5 metros de largo. Eso lo encontramos en el núcleo de la categoría antes mencionada: un llamado segmento C de proporciones más que correctas para moverse en ciudad y para viajar en carretera con carga y 3 o 4 pasajeros.

Respecto a la carga, las cinco puertas brindan la posibilidad de ocupar el maletero hasta el techo o, si aún precisamos de más, optar por la variante familiar o 'ranchera' que la mayoría de estos modelos ofrecen. Y creo en ellos como carrocería ideal mucho más allá de lo que pueda pensar de un SUV de los de ahora, pues éstos son más caros de comprar, de mantener, de asegurar, andan menos y consumen más. Pero, oye, hay gente –mucha al parecer- a la que le compensa todo esto con tal de ir sentados dos centímetros más altos. Por otro lado, no nos engañemos, a donde llega un falso todocamino de estos también llega un compacto.

Gasolina, diésel, híbrido… ¿Qué coche me compro?

De motor, hoy en día recomendaría un gasolina por 'lo que pueda pasar'. Vivimos tiempos inciertos con las nuevas normativas y, realmente, a menos que sea un coche grande y pesado, no tiene ni ha tenido nunca mucho sentido optar por mecánicas de gasóleo. Los híbridos, que son cada vez mejores, pierden su encanto al lanzarse a viajar con ellos en autopista, y los eléctricos… de momento vamos a dejarlos rodar un poco más.

Puede que te interese: ¿Es más seguro un SUV que un coche normal?

Yo creo que la potencia recomendable se ha de situar entre los 120 y 150CV, que pueden parecer muchos, pero es que los coches modernos son cada vez más pesados y vamos a necesitar notable fuerza para moverlos con solvencia y seguridad. El motor habrá de ser turbo a la fuerza con lo que habremos de manejar con tacto el pie derecho para no disparar el consumo medio, que para un propulsor de entre 1,2 y 1,6 litros de cilindrada se situará, en 'el mundo real', cerca de los 7,5 litros a los 100 km de uso mixto. Seguramente menos el que tenga el motor más grande. Sí, sí, no me he equivocado, en casi todo lo que pruebo se da esa paradoja.

También creo interesante escoger el cambio automático, ya que hemos dicho que es un coche que queremos que envejezca con nosotros, con lo que también nosotros envejeceremos con él. Y quizá no ahora, pero a medio-largo plazo agradeceremos librarnos del 'engorro' de un pedal de más.

¿Qué equipamiento necesita para ser el coche ideal?

En materia de equipamiento, lo dejo al gusto de cada uno, pero, a nivel tecnológico, lo mínimo es que tenga sensores de parking, de luces y de limpias. Además, el equipo multimedia debería contar con Apple CarPlay/Android Auto para conectar nuestro móvil sin problemas, ya que es un sistema que se va a mantener vigente durante largos años. O eso parece.

En el epígrafe de seguridad, junto a los airbags y ABS, TCS, ESP y demás acrónimos conocidos, sí sería interesante contar con el sistema de frenada de emergencia –en nada será obligatorio-, el avisador de cambio involuntario de carril, el detector de objetos en el ángulo muerto y el cambiador automático de luces de carretera (largas).