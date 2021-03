Cómo 'deshibernar' tu moto y no multiplicar por diez la factura en el taller Dos o tres meses sin rodaje pueden afectar a la batería y que no arranque, una de las averías más habituales en estas fechas

Llega la primavera y con ella muchos conductores recuperarán las dos ruedas para sus trayectos habituales. Sin embargo, para la 'deshibernación' no basta con arrancar, sino que es fundamental una revisión de los puntos críticos para evitar un accidente o, cuanto menos, no tener que pasar por boxes. En este último caso, una simple operación de limpieza, engrase y revisión de la tensión de la cadena (transmisión secundaria) que ronda los 10-20 euros, puede convertirse, de no hacerlo, en una avería de 200 euros, es decir, diez veces más, según datos de Euromaster, especialista en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo.

La transmisión es uno de los elementos críticos, pero no el único. Es fundamental revisar el estado la batería, porque bastan dos o tres meses con la moto sin hacer kilómetros para que no arranque cuando se retome su uso. Precisamente, la batería es un elemento muy sensible a los cambios de temperatura, tanto el frío (por debajo de 5º) como el calor. Una vulnerabilidad mayor si la moto está estacionada en la calle, aún incluso con una funda recubriéndola.

De hecho, el ambiente y sus inclemencias pueden cebarse especialmente con algunos elementos de la moto, caso de los neumáticos y su degradación y presiones, o los líquidos, con riesgo de congelarse ante el frío. Incluso la luz solar puede tener un efecto perjudicial en las partes de plástico del vehículo si están demasiado expuestas.

Y no hay que olvidar los frenos, donde es clave una revisión precisa para asegurarse de que no estén agarrotados y pierdan capacidad de frenada. Un impacto que también puede darse con las pastillas de freno, que pueden quedarse cristalizadas y generar un desgaste prematuro, o lo que es peor una deficiente frenada. Más allá del riesgo vital, también se cierne una amenaza económica, pues una sencilla operación de 50 euros de mantenimiento puede elevar la factura a entre 200 y 400 euros por rotura.