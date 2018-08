AdBlue, el aditivo que disminuye la contaminación de los diésel Mediante un proceso químico transforma las emisiones de NOx en nitrógeno y agua

Los motores diésel generan menos cantidad de productos contaminantes y CO2, pero no sucede lo mismo con los óxidos de nitrógeno (NOx) y los benzopirenos presentes en la ceniza que genera la combustión del gasóleo.

Según Autocasión, los benzopirenos son partículas sólidas que se adhieren a los tejidos del sistema respiratorio y son altamente cancerígenas, de ahí que se haya hecho obligatorio el instalar filtros antipartículas en los diésel para atraparlas de forma completamente mecánica, instalando un tamiz en el tubo de escape del coche.

Sin embargo, los NOx no se pueden eliminar físicamente, por lo que precisan de una reacción química que los transforme una vez generados de forma que no salgan a la atmósfera.

La norma Euro 6, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2014, limita las emisiones de NOx de los motores diésel a 80 mg/km. Los fabricantes que no logren que sus coches cumplan el nuevo límite estarán obligados a incluir un depósito para el aditivo AdBlue que ayude a reducir las emisiones contaminantes de los diésel.

Se trata de un compuesto que ayuda a disminuir los productos contaminantes derivados de la combustion del motor. Es un liquido que no contamina el medio ambiente, incoloro, inodoro y no es inflamable ni toxico, ya que está compuesto por agua desionizada con un 32,5% de urea. Según explican desde Opel, en el proceso denominadio SCR, que ya incorporan los motores 2.0 diesel del Insignia, se inyecta AdBlue en los gases de escape. La solución se descompone en amoníaco, que luego se almacena en un sustrato de catalizador. Los óxidos de nitrógeno (NOx) penetran en el catalizador de los gases de escape y luego se reducen selectivamente a nitrógeno y agua.

Es una explicación similar a la que realizan los expertos del RACE, que aclaran que el tubo de escape presente en la parte trasera de los coches sirve, como su nombre indica, para dejar escapar los gases resultantes de la combustion que se produce en el motor. El cometido de AdBlue es el de transformar las particulas de NOx que salen expulsadas por el escape, gracias a una reaccion quimica, en una mezcla menos nociva para el medio ambiente compuesta por nitrógeno y vapor de agua.

La adición de AdBlue solo puede realizarse en vehículos diésel. En ellos disponemos junto a la entrada del depósito de combiustible de una apertura para rellenar el tanque, exclusivo para AdBlue. TEnemos que llenar este depósito cuando el testigo del cuadro de mandos nos lo indica. Además conviene tener en cuenta que no se debe esperar hasta que estécompletamente agotado, porque en ese momento no podríamos arrancar el vehículo. Además hay que tener mucha precaucion para no mezclar AdBlue con el combustible, ya que las consecuencias para el motor serian nefastas.

También hay que tener mucho cuidado de no derramar el producto sobre la pintura del vehiculo debido a su alto PH, de 9,5, que actuaria como agente corrosivo. Lo mas habitual es encontrarlo en las estaciones de servicio, donde se venden en recipientes de 10 o de 2 litros, así como en los concesionarios.