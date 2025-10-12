Suscribete a
1.200 CV, 5 toneladas y biocombustible renovable: Nos adentramos en una carrera de camiones

El Gran Premio FIA Europeo de Camiones es el laboratorio perfecto para mostrar que es posible mover mercancías de forma más limpia

Gran Premio FIA Europeo de Camiones
Gran Premio FIA Europeo de Camiones P.F.

N. Soage

Madrid

Si hay un día grande, y de los más esperados entre los aficionados en el Circuito del Jarama es cuando se celebra el Gran Premio FIA Europeo de Camiones. Y no solo es grande por las decenas de miles de aficionados de toda Europa ... que se cuentan durante la celebración de este campeonato, también por las máquinas que los disputan. De hecho, sus 13.000 centímetros cúbicos en su motor de 1.200 CV hacen que, hoy por hoy, sean las máquinas más poderosas que podemos ver en España.

