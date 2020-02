Renault Zoe R135 Z. E. 50: un eléctrico con mucho aliento

Unai Mezcua Actualizado: 28/02/2020 21:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Renault Zoe se ha actualizado recientemente en profundidad para dotarse de más calidad y más autonomía. En ABC ya hemos podido probar su última evolución, de la que ya adelantamos los datos técnicos hace algunos meses, y que se diferencia fundamentalmente no en la estética sino en la calidad de los interiores, la potencia de su motor y la autonomía ofrecida por su batería.

La versión que hemos podido probar está impulsada por el brioso R135, de 135CV, con un empuje muy notable que permite moverse con gran agilidad entre el tráfico urbano. Respaldado por la entrega inmediata de par de los motores eléctricos, cuesta poco ser el más rápido saliendo del semáforo.

En materia de autonomía, la nueva batería de 52kWh, denominada Z. E. 50, ofrece hasta 390 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. En nuestros trayectos diarios, que han sumado unos 500 kilómetros, hemos podido comprobar que la cifra se acerca mucho a la realidad, aunque por supuesto varía mucho en función no solo de si se hace uso o no del climatizador -resta unos 20 kilómetros- sino del estilo de conducción del conductor.

Destaca, no obstante, la enorme eficiencia que se puede lograr con el Zoe, con el que no es difícil obtener consumos medios por debajo de los 15kWh, realmente reducidos para un modelo de sus características. La palanca de transmisión, ahora mucho menos voluminosa, permite alternar entre dos modos de retención, B (brake) Mode y D (Drive) Mode. El primero de ellos, similar al “one pedal” del Nissan Leaf -pero algo menos intrusivo-, aumenta sensiblemente la retención del motor eléctrico al levantar el pie del acelerador, lo que permite aumentar la autonomía y minimiza (aunque no disminuye totalmente) la necesidad de utilizar el pedal de freno. Tanto delante como detrás, por cierto, los frenos son de disco.

Aunque la plataforma es la misma que la del modelo precedente, y por tanto las dimensiones son idénticas, la estética es ahora algo más agresiva, gracias a unas ópticas delanteras más afiladas (LED desde el nivel de entrada) con diseño en forma de C. Las luces diurnas ahora se han integrado y por primera vez, contará con antinieblas. También se ha rediseñado el paragolpes, con dos entradas de aire, una parrilla simulada y tomas aerodinámicas, y se ha dotado de una nueva estética a los pilotos traseros.

La verdadera transformación llega en el interior, que sigue la línea del recién renovado Clio. En la zona delantera, especialmente el salpicadero, gana en calidad con nuevos recubrimientos "soft" o textil, gran pantalla de infoentretenimiento curva de 7 o 9,3 pulgadas y un Digital Cockpit de 10 pulgadas, más grande; si bien este salto cualitativo no se percibe en las plazas traseras ni en el recubrimiento de plástico duro del maletero. En el maletero también habría sido deseable introducir algún tipo de falso piso que permitiera ocultar los cables y no obstaculizar la colocación de bolsas o equipaje, del que sí pueden disponer algunas unidades.

El túnel central que divide el habitáculo se estructura ahora en dos niveles: en el primero se encuentra la palanca de cambios sobreelevada y en el segundo el freno de estacionamiento eléctrico. También hay nuevos materiales para el interior, con un nuevo recubrimiento textil elaborado íntegramente con materiales reciclados (el 80% de ellos antiguos cinturones de seguridad) para los asientos y los paneles de las puertas.

Asimismo, se ha añadido una toma de carga rápida (en el frontal) mediante conector CCS de hasta 50 kW, que permite recargar en tan solo media hora en un punto de carga de estas características. En una toma casera de tipo Schuko el tiempo requerido es de unas nueve horas, mientras que una toma pública de 11 kW requiere unas dos horas.

También se ha actualizado totalmente el sistema de infoentretenimiento, denominado ahora Easy Link y con funcionalidades específicas para el Zoe, como un buscador de puntos de carga cercanos capaz de indicar si están o no operativos. Igualmente se ha actualizado la app My Renault, que ahora indica los puntos de recarga idóneos para parar en ruta y el tiempo que se deberá parar en ellos. En materia de seguridad, incluye asistentes como el Mantenimiento de Carril, asistente de aparcamiento Easy Park o frenada automática de emergencia.

Ficha técnica - unidad probada - Motor: 135 CV - Batería: ion litio 52 kWh - Dimensiones: 4084/1562/2588 - Maletero: 338 litros - Precio: 30.200 euros