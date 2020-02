Á. G. C.

Probamos el Peugeot 208: revolución deportiva en el diseño junto con la practicidad del utilitario El nuevo modelo de la marca del león, con un precio desde los 13.2000 euros, sustituye al de 2015 y se puede elegir con un motor Diesel (102 CV), tres de gasolina (75, 102 y 131 CV) y uno eléctrico (versión e-208, de 136 CV)

«El nuevo Peugeot 208 destaca por muchos motivos: por su estética deportiva, su nivel de confort, su equipamiento tecnológico, la nueva generación del Peugeot i-Cockpit…», fue la declaración que lanzó recientemente Hélène Bouteleau, la directora de Peugeot para España y Portugal. Y, tras comprobar el primera persona este modelo de nuevo lanzamiento, estamos muy de acuerdo con la ejecutiva de la marca del león.

El primer aspecto que queremos destacar por lo que nos llamó la atención es la revolución estética que han llevado a cabo con este modelo, con unas líneas más deportivas rompedoras y marcadas respecto a las generaciones anteriores. Este, concretamente, sustituye al del año 2015. Cabe resaltar que, tras observar varios vehículos similares, podemos determinar que es un coche que destaca por su estilo dinámico en un segmento B cada vez más uniforme.

El nuevo 208 se ha lanzado al mercado con una amplia gama de motorizaciones, con un precio que va desde los 13.2000 euros con el gasolina de menor potencia, es decir, el de 75 caballos. Así las cosas, podemos encontrar motores diesel (102 CV), gasolina a (75, 102 y 131 CV) e incluso una versión 100% eléctrica (e-208, 136 CV). Respecto al acabado, encontramos cinco niveles de equipamientos: Like, Active, Allure, GT Line y GT. Los niveles no se pueden combinar con todos los motores que se ofrecen. De este modo, el Like solo podría elegirse con el motor menos potente; mientras que el GT solo se equiparía con el motor eléctrico.

Para hacer nuestras rutas, incluida la subida por la vertiente madrileña y la bajada por la segoviana del Puerto de Navacerrada, hemos elegido el 208 Allure 1.2 Puretech de 100 CV. Se trata de un utilitario de una practicidad inmensa que responde con gran brío y estabilidad tanto en el paso por curva –inclusive las del puerto– como en autopista. Por supuesto, en su ecosistema, el urbano, se desenvuelve con un desparpajo excelso. Respecto al tipo de conducción, en este modelo disponemos de seis marchas y dos modos de pilotaje: el normal y el eco, este último consigue un ahorro de combustible bastante notable.

Ficha técnica Peugeot 208 Allure PureTech 100 S&S Dimensiones (largo/ancho/alto en metros): 4,05/1,74/1,43 Consumo medio: 5,5 l (WLTP) Maletero: de 309 a 1.106 litros Precio: 17.450 € (gama desde 13.200 €)

Esta generación del 208 es un vehículo que rebasa los cuatro metros (aumenta de 3,97 a 4,05 metros); con una distancia entre los ejes que llega a los 2,54 metros; un maletero que amplía su capacidad respecto al anterior, llegando a los 311 litros; y con un peso establecido de 1.100 kilos, lo que reafirma su ligereza respecto a otros vehículos como los del segmento C.

Como decíamos, el acabado del coche elegido es la versión Allure, que incorpora, de serie, llantas de aleación de 16 pulgadas, una pantalla táctil de 7 pulgadas, arranque manos libres, climatización automática, luces LED diurnas y regulador y limitador de velocidad. En nuestro caso, también incluye techo solar panorámico que le otorga una estética más deportiva si cabe.

Pasando al interior, ha evolucionado en su diseño pero manteniendo la comodidad y ergonomía que aporta el 208. La sensación en este coche es la de estar a bordo de una nave espacial con unas grandes pantallas, muy útiles en cualquier caso, y un volante de pequeño tamaño. Cabe destacar aquí que la posición de conducción puede impedir, en función del tamaño de la persona que conduzca, la visibilidad completa de la pantalla del piloto, pero en nuestro caso estaba ajustada a la perfección.

El habitáculo que dispone el 208 es muy moderno y nos resultó atractivo estéticamente y cómodo en la conducción. Los acabados resultan de gran calidad, aunque varían en función de la versión escogida. El llamado cuadro de mando «de piloto de avión» da la sensación de tener los botones a mano y la posición de la palanca de cambio refuerza la parte central del interior. Para finalizar, el diseño del salpicadero permite tener un espacio amplio para el copiloto, especialmente importante cuando se trata de una de gran altura.