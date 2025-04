Lexus LC 500 Cabrio: el placer de lo ilimitado

Hace algo más de dos años Lexus presentó en sociedad el nuevo LC 500, un gran turismo deportivo que dejó cautivados a todos por su impresionante diseño, su excelsa dinámica de conducción y, sobre todo, su motor V8 atmosférico de 477 CV. Una combinación increíble que ahora alcanza nuevas cotas con este LC 500 Cabrio , o lo que es lo mismo, su variante descapotable.

Carrocería que aumenta un punto su exclusividad, como demuestra el hecho de ser 35.000 € más caro que el coupé (parte de los 155.000 €) o que la propia Lexus únicamente tenga previsto vender 20 unidades anuales. Pero además, la firma nipona riza el rizo con una edición de ultra lujo bautizada como Regatta que cuesta 10.000 euros más y que propone un equipamiento de los más exclusivo con elementos como la carrocería en azul realizada con múltiples pigmentos en los que ninguno es azul.

Un diseño que cautiva

Entrando en materia,hay varios aspectos que destacan de este LC 500 Cabrio con los que uno entiende ese concepto de «aburrido nunca más» que soltó el presidente mundial de la marca hace ya algunos años. Aspectos que comienzan por el diseño, siguen por el confort de abordo y terminan en el rendimiento.

Si nos ceñimos al apartado estético no mentimos si decimos que no hay un solo centímetro de los 4,77 metros de largo del LC 500 Cabrio que no despierte alguna emoción. Pero si tenemos que escoger uno sería la capota. De lona , como mandan los cánones de los descapotables de bien, está realizada con cuatro capas de altísima calidad que aíslan el interior casi de manera más eficaz que un techo rígido.

Además, cuenta con el punto favorable no ocupar espacio en la zona trasera dejando intacto el maletero en los 172 litros del LC Coupé y cuenta con un mecanismo de plegado y desplegado automático que tarda 15 segundos en completarse hasta un máximo de 60 km/h. Una capota que comparte protagonismo también con las descomunales llantas de 21 pulgadas que oferta de serie y que le dotan de ese aspecto concept que tanto cautiva.

Interior: un yate de asfalto

Si el exterior sorprende el interior atrapa… literalmente pues las butacas delanteras envolventes cumplen su función, recogiendo el contorno corporal con absoluta firmeza. Cuentan con múltiples reglajes y con amplias opciones de climatización entre las que se encuentra una toma de aire a la altura del cuello para esos días de más frío en los que no queremos prescindir de un buen descapotable. Tras ellos, se colocan dos asientos testimoniales con un espacio tan reducido que incluso es inútil para niños.

El resto, conocido, pues el puesto de conducción es un calco del visto en el LC Coupé, con materiales de altísima calidad , elementos visuales como los 'cuernos' situados sobre el cuadro de instrumentos o el touch pad central que permite manejar el sistema multimedia visible a través de la pantalla de 10,3 pulgadas.

Mención aparte merece el sistema el innovador sistema de climatización , capaz de variar y ajustar la temperatura e intensidad del aire automáticamente en función de parámetros tan variados como si está puesta o no la capota, la cantidad de luz solar, la temperatura exterior y la velocidad del vehículo.

Superviviente

Más allá del riesgo estético de este Lexus LC 500 Cabrio, lo que es digno de alabar es que los ingenieros de Lexus hayan decidido mantener vivo el magnífico V8 atmosférico que le da vida. Un bloque de 5,0 litros aspirado que se convierte casi en un superviviente frente a la turboalimentación y que más allá de proponer un rendimiento casi de competición, destaca por su sonoridad cuando el cuentavueltas sube de las 5.000 rpm.

Melodía que si ya era cautivadora en el LC Coupé , en este LC 500 Cabrio alcanza otra dimensión al meterse completamente de lleno en el habitáculo cuando circulamos con la capota quitada. Aunque los descapotables están pensados para disfrutar del viaje, cuesta quitar el modo Sport+ y pasar de segunda o tercera velocidad .

Todo ello sin olvidar que bajo el pie derecho tenemos siempre a nuestra disposición 477 CV de potencia y un par de 540 Nm que surgen, respectivamente, a 7.100 y 4.800 rpm . Enviados íntegramente al eje trasero, están perfectamente gestionados por una caja de cambios automática Direcshift de 10 relaciones tan rápida en conducción deportiva como eficiente en el modo Eco, pues nos permitirá circular a 120 km/h a tan solo 1.500 vueltas.

Esta es una de las virtudes de este LC 500 Cabrio, que disfrutaremos del trayecto tanto si viajamos con ese modo Eco como si lo hacemos con cualquiera de los dos deportivos. Los más pasionales quizá lo hagan con estos últimos, pues será además la manera de exprimir al máximo el excelente chasis del que hace gala o las diferente soluciones para convertirlo en un traza líneas: eje trasero direccional o una suspensión adaptativa con un software específico para compensar los 100 kilos extra de peso frente al Coupé (registra 2.035 kilos).

Para el confort, este Lexus LC 500 Cabrio también monta dos deflectores. Uno de serie de cristal situado tras los asientos traseros que reduce las turbulencias cuando circulamos a menos de 60 km/h y otro opcional (el único elemento de pago) de tela que se coloca sobre las plazas posteriores (las suprime) y reduce el efecto del viento a más de 120 km/h. Con todo, la guinda la ponen unas prestaciones que son dignas de cualquier deportivo de pura cepa, con un 0 a 100 km/h de 5 segundos y una punta de velocidad de 270 km/h .

Y aunque el consumo no sea el apartado más importante en un coche de estas características y precio, no está de más informar que aunque será complicado lograr los 11,7 l/100 km que homologa de media en el momento en el que se ponga ante nosotros una carretera virada (donde superaremos con creces los 20 l/100 km), en vía rápida no será descabellado lograr valores cercanos a los 9 l/100 km.

Nuestra Valoración 9,7 Diseño: 10 Interior: 10 Motor: 10 Equipamiento: 9 Comportamiento: 10 Consumo: 9