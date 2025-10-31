Suscribete a
Nuevo Mitsubishi Eclipse Cross eléctrico, desde 32.050 euros

El SUV nipón redefine la movilidad sostenible con 626 km de autonomía y diseño vanguardista

El SUV compacto japonés se reinventa con una motorización totalmente eléctrica y una batería de 87 kWh que promete una autonomía superior a los 600 kilómetros

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross F. P.

A. Noguerol

Jerez

Desde el mes de noviembre estará disponible en los concesionarios el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross, un SUV compacto totalmente eléctrico con un precio de lanzamiento de 32.050 euros. Este vehículo es estratégico para la marca, ya que se convierte en el primer modelo 100% ... eléctrico en la era moderna de Mitsubishi, tomando el testigo del pionero i-MiEV.

