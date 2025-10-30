Lexus mira al futuro más allá de los vehículos

El Salón de la Movilidad de Tokio 2025 marca un punto de inflexión en la historia de Lexus. La firma de lujo del Grupo Toyota ha presentado Discover, su nueva hoja de ruta de la marca, que va mucho más allá del automóvil para adentrarse ... en un universo donde la movilidad, el diseño y el estilo de vida se funden bajo un mismo propósito: descubrir sin imitar.

Este giro llega acompañado de una profunda reorganización dentro del Grupo Toyota, que otorga a Century el papel de marca de ultra lujo y libera a Lexus para explorar un territorio más amplio, donde la innovación y la independencia creativa son las protagonistas.

Simon Humphries, director de Diseño de Toyota y Lexus, lo expresó así durante su intervención en el Japan Mobility Show de Tokio: «Con Century en el espacio del ultra lujo, Lexus tiene ahora la libertad de reforzar su promesa en el ámbito del lujo general: pensar de forma independiente, ser aventurero e innovador, y cuestionar la propia definición de lujo».

La estrella del stand de Lexus en el salón de Tokio es el LS Concept, una reinterpretación radical del buque insignia de la marca. Su nombre ya no significa Luxury Sedan, sino Luxury Space. Y no es solo un cambio semántico: el LS Concept rompe con la silueta tradicional de una berlina para convertirse en un vehículo de seis ruedas con chófer, concebido como un refugio personal sobre ruedas.

El lujo se transforma en espacio

El formato inusual permite un habitáculo diáfano, puertas amplias y una disposición interior enfocada en la privacidad, la serenidad y la libertad de movimiento. Lexus lo define como un espacio de desconexión y bienestar, más cercano a un santuario que a un coche tradicional.

«No es solo un coche, es un vehículo que te invita a descubrir tu propio espacio», explicó Humphries. «Te da permiso para romper las reglas del lujo automotriz y elegir lo que mejor funciona para ti.»

Lexus F. P.

A partir del LS Concept, Lexus ha presentado una nueva familia de prototipos, cada uno inspirado en un modo diferente de entender el lujo y la movilidad.

Por un lado está el LS Coupe Concept que combina la comodidad de un gran turismo con la emoción de un deportivo de alto rendimiento.

Por otro, el LS Micro Concept que es un vehículo autónomo individual para entornos urbanos, concebido como cápsula de movilidad personal y espacio de desconexión.

Más cercanos a la realidad inmediata está el Lexus Sport Concept, que ya se adelantó en Pebble Beach, representa el futuro de los deportivos Lexus con un diseño progresivo y una cabina inmersiva que apela a los sentidos.

Con esta gama de prototipos, Lexus abandona la idea de un único buque insignia para adoptar una estrategia de punta de lanza múltiple, donde cada vehículo responde a un estilo de vida distinto.

Lexus F. P.

El nuevo rumbo de Lexus trasciende la automoción. En Tokio, la marca explora cómo ampliar la libertad de sus clientes en todos los entornos, con proyectos que abarcan el mar, el aire y la arquitectura.

en Tokio Lexus también ha presentado un catamarán con propulsión sostenible y navegación autónoma asistida por IA.

También han expuesto el Joby aircraft. Una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) desarrollada junto a Joby Aviation y Toyota Motor Corporation.

La marca japonesa incorpora al concepto de movilidad la arquitectura con el Lexus Home. Un concepto de vivienda autosuficiente que utiliza el vehículo eléctrico como batería doméstica, integrando movilidad y sostenibilidad.

Por último, ofrecen también el Lexus Hub, que es un espacio de encuentro social que conecta transporte, ocio y gastronomía, proyectando una visión de movilidad fluida entre tierra, mar y aire.

Un nuevo paradigma del lujo

Desde su fundación en 1989, Lexus ha sabido combinar tecnología, artesanía y experiencias de conducción refinadas. Hoy, con el plan Discover, la marca da un paso más: transformar el lujo en libertad, ofreciendo a sus clientes las herramientas para diseñar su propio modo de vida.

El lujo, según Lexus, ya no se mide en materiales o potencia, sino en espacio, tiempo y elección personal. O como concluyó Humphries: «Nuestros clientes son su propia marca. Queremos ayudarles a descubrir horizontes ilimitados… pero siempre sintiéndose en casa».