Crater Concept, el todoterreno más extremo de Hyundai

Crater Concept es la encarnación sobre ruedas del compromiso de Hyundai de diseñar modelos XRT aún más versatilidad y emocionantes para el futuro. Pero este concepto es mucho más que eso. El lenguaje de diseño exterior Art of Steel transforma la resistencia y flexibilidad del ... acero en un lenguaje de belleza escultural. Inspirado en las avanzadas tecnologías del acero de Hyundai Motor, la maleabilidad natural del material revela volúmenes fluidos y líneas precisas que evocan la calidad estética distintiva del acero: potente, suave y atemporal.

El diseño exterior del Crater Concept se ha guiado por un objetivo claro: dar forma a un vehículo robusto y capaz que refleje los paisajes en los que se inspira. El resultado es un concepto que transmite fuerza, resistencia y determinación. Las proporciones reflejan un espíritu aventurero. Construido sobre una arquitectura monocasco compacta, el Crater Concept ha sido diseñado para ir a cualquier parte. Destaca también por su atrevida silueta, complementada por sus pronunciados ángulos de aproximación y salida que permiten una exploración todoterreno en serio.

Las llantas de 18 pulgadas se inspiraron en la visión de un asteroide hexagonal que impacta contra un paisaje metálico escarpado, dejando un cráter fractal como secuela. El diseño evoca un espíritu todoterreno, mezclando robustez y precisión. Las ruedas están revestidas con generosos neumáticos todoterreno de 33 pulgadas, que permiten una tracción y altura al suelo superiores para rendir en todos los entornos.

Hyundai Crater Concept P.F.

Un ancho y funcional cubrecárter se extiende por los bajos, no sólo para proporcionar una mayor protección, sino también para dar estabilidad visual al vehículo. Su superficie lisa y su forma robusta expresan protección y funcionalidad. Y la bandeja de techo está pensada como el punto de montaje ideal para iluminación auxiliar, almacenamiento adicional y otros accesorios todoterreno. Asimismo, un par de cables que se extienden desde el capó delantero hasta el techo proporcionan una protección adicional contra las ramas bajas que cuelgan en los senderos estrechos y cubiertos de vegetación.

Otro elemento a destacar es uno de los ganchos de recuperación integrados de Crater Concept cumple una doble función como abrebotellas. Así como las cámaras de los retrovisores laterales, que hacen las veces de linternas. Pueden extraerse del vehículo en situaciones de emergencia para captar vistas impresionantes o incluso grabar emocionantes aventuras.

El interior se ha diseñado para aventureros expertos en tecnología que valoran el diseño robusto y funcional y la flexibilidad. En el interior del Crater Concept, las formas técnicas se envuelven en materiales suaves pero duraderos, dando como resultado una integración elegante y natural que ofrece comodidad, apoyo y practicidad en cualquier entorno. Resistente y cálido a la vez, el singular diseño interior comienza con su elegante crash pad, que une el exterior del vehículo con su interior.

El salpicadero poco convencional, tiene forma de chapa doblada que envuelve la forma. Las sutiles perforaciones dejan pasar una luz suave creando un aura refinada y distintiva exclusiva de este Concept. Y los elementos de diseño inspirados en las correas se combinan con luces de ambiente en un color de contraste. Estos detalles añaden energía y profundidad visual al carácter robusto y práctico del Crater Concept.

Por último, una funcional jaula antivuelco perfila el habitáculo, añadiendo tensión y resistencia, mientras que los asideros integrados facilitan la entrada y la salida. Este elemento estructural expuesto proporciona una sensación tranquilizadora de seguridad, reforzando que está construido para la exploración segura y resistente. Y los asientos presentan formas envolventes que se alejan de los asientos de cubo tradicionales. Estos asientos se combinan con un acolchado tridimensional que proporciona estabilidad y confort durante los viajes más duros. Los cojines cilíndricos y el reposacabezas de apoyo ofrecen un confort ergonómico, mientras que los amplios refuerzos laterales estabilizan el cuerpo durante la conducción todoterreno. Un sistema de cinturones de seguridad de cuatro puntos apunta a una mayor sujeción y seguridad en escenarios todoterreno.