Ami Dark Side, el lado más sobrio y elegante del coche eléctrico

El lado oscuro del Ami llega al mercado con un diseño renovado que incluye alerón trasero y detalles gráficos en blanco que contrastan con el negro mate

Citroën Ami Dark Side llega al mercado con un alerón trasero y un interior renovado, manteniendo su promesa de movilidad accesible y 100% eléctrica para jóvenes y adultos

Edición Especial del eléctrico Ami
Edición Especial del eléctrico Ami F.P.

El Citroën Ami, el «enfant terrible de la micromovilidad eléctrica», desvela una personalidad completamente nueva con el lanzamiento de la edición especial Ami Dark Side. Tras cinco años redefiniendo el paisaje urbano con su diseño jovial y simpático, el Ami se viste por primera vez ... de un tono inédito y sobrio, contrastando radicalmente con su habitual imagen desenfadada.

Descarga la app