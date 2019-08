Volkswagen T-Roc Cabrio: un extrovertido descapotable con genética SUV El primer CUV descapotable de clase compacta se lanzará al mercado en la primavera de 2020

NOELIA SOAGE Düsseldorf Actualizado: 14/08/2019 02:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Volkswagen trae un soplo de aire fresco al segmento de los utilitarios deportivos (SUV) con un estreno mundial. El nuevo T-Roc Cabrio es el primer descapotable crossover compacto que combina la apariencia y las ventajas de los SUV clásicos con la experiencia de conducción única que ofrece un descapotable. Su lema «Di adiós al techo» promete un gran sentimiento de libertad, un soplo de aire fresco en el segmento de los SUV y un placer de conducción lleno de pasión.

La versión descapotable del T-Roc cumple esta promesa mientras da color a la vida cotidiana con su elevado factor de frescura. Aunque este crossover descapotable no se presentará oficialmente hasta el Salón Internacional del Automóvil (IAA) de Frankfurt (12 al 22 de septiembre de 2019) y su lanzamiento al mercado tendrá lugar en la primavera de 2020, desde ABC ya hemos tenido la oportunidad de verlo y tocarlo.

El T-Roc Cabrio tiene un estilo de carrocería único. Su diseño moderno y apasionado transmite un mensaje inequívoco: placer de conducir, libertad y alegría de vivir. Su parte frontal marcadamente ancha, sus líneas concisas y sus proporciones nítidas dan lugar a una mezcla desenfadada de la ligereza típica de los descapotables con la apariencia poderosa de los SUV. Eso sí, será perfecto tanto para la vida cotidiana como para la aventura.

El T-Roc descapotable tiene una longitud de 4268 mm y una distancia entre ejes de 2630 mm. La anchura es de 1811 mm (sin retrovisores exteriores) y la altura de 1522 mm. El conductor y el acompañante se sientan cómodamente a 599 mm sobre el asfalto (asientos traseros a 616 mm), por lo que disfrutan de una buena perspectiva.

Comodidad y sensación de libertad

En el interior del modelo de dos puertas y cuatro plazas, el conductor y los pasajeros encuentran una elevada flexibilidad y gran amplitud. Los asientos son cómodos, incluso en la parte trasera, que aporta una inclinación perfecta y espacio para las rodillas, aunque si no eres demasiado alto. Esto también se aplica al maletero de 284 litros, que no tiene que ocultarse en el segmento del crossover compacto. Se trata de una capacidad perfecta para las compras del día a día e incluso para aventurarse a viajar. De hecho, una de sus grandes ventajas es que, cuando se abre la capota, esta no ocupa espacio del maletero.

Su capota de tela de alta calidad está compuesta por varillas, un forro interior, un acolchado tapizado que abarca toda la superficie y la tela exterior. Cuando la capota está abierta, la parte superior de la cercha delantera cubre gran parte de la caja de la capota. Así ha sido posible prescindir de una cubierta adicional. De esta forma, el T-Roc descapotable deja entrar el sol con especial rapidez: su capota electrohidráulica estándar, totalmente automática, se abre en solo 9 segundos mediante un conmutador central situado en la consola central. Las funciones de apertura y cierre funcionan a una velocidad de hasta 30 km/h.

La capota del T-Roc Cabrio se desbloquea y bloquea mediante un sistema de cierre electromecánico. El sistema funciona de forma totalmente automática, por lo que no se requiere intervención manual adicional. De hecho, se puede abrir o cerrar de tres maneras: mediante un botón ubicado en la consola central, acercando la mano a la maneta de la puerta y apretando (sin soltar) el mando de abrir el coche. Si dejas de pulsar, éste se para por seguridad. Una acción muy cómoda, sobre todo, cuando hace mucho calor y preferimos abrir el coche desde el exterior.

Este nuevo modelo está diseñado para ofrecer la máxima seguridad en todo momento, con un marco del parabrisas reforzado y numerosas modificaciones estructurales, como en los bajos del vehículo y en los paneles laterales, travesaños y puertas.

Dúo TSI eficiente

El dinamismo de la familia T-Roc está escrito en su ADN. Este descapotable con tracción delantera se desplaza con agilidad en la vida diaria e irradia la soberanía de un SUV. Para este vehículo, la conducción en ciudad resulta tan importante como los recorridos largos. Los motores disponibles garantizan una «navegación» relajada en todo momento, especialmente con la capota abierta. Hay dos eficientes motores turbo de gasolina disponibles de 115 CV (caja de cambios manual de seis velocidades de serie) o 150 CV (cambio de doble embrague de siete velocidades opcional).