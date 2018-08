Así es el Renault Arkana: la elegancia de una berlina y la robustez de un SUV Este nuevo modelo se lanzará en Rusia en 2019 y contribuirá a la expansión internacional del Grupo

Moscú Actualizado: 29/08/2018 13:24h

Renault ha desvelado su show car Arkana en primicia mundial en el Salón Internacional del Automóvil de Moscú 2018. Se trata de un coupé-crossover inédito que anuncia un vehículo destinado a los mercados internacionales. Su diseño, novedoso en la categoría, rompe moldes dentro de un segmento C extremadamente competitivo. En la actualidad, el segmento C es el sector más dinámico y competitivo de la industria del automóvil, especialmente para los SUV. Y este modelo entrará en el segmento C «más grande» ya que medirá 4,54 metros de largo -el Kadjar mide 4,45, «aunque no comparte plataforma ni piezas con este comercializado modelo»-. Así lo adelantan fuentes de la firma a ABC.

Las necesidades de los clientes son cada vez más variadas, por lo que el Arkana ha nacido con la ambición de satisfacer las nuevas expectativas de los clientes, aunando la elegancia de un coupé con la robustez de un SUV. Su robustez se expresa a través de una elevada distancia al suelo, unos pasos de rueda anchos y unas llantas de 19 pulgadas que evocan capacidades de todoterreno. Un vehículo robusto, listo para afrontar condiciones viales y climáticas difíciles. Por otro lado, las bandas laterales cromadas y el techo acristalado panorámico resaltan la altura de la cintura de carrocería y la línea de techo recortada.

«El showcar ARKANA es un coupé-crossover único, una fusión perfecta entre la elegancia de una berlina y la fuerza de un SUV. Lo hemos dotado de todos los atributos de la marca Renault, con un diseño poderoso y la fuerzay la sensualidad de nuestro toque francés», explica Laurens Van den Acker, director de Diseño Industrial del Grupo Renault.

Fabricación y distribución

El nuevo modelo se «fabricará en Moscú» y se comercializará en distintos países del mundo, empezando por Rusia a partir del 2019. Posteriormente, el Arkana se producirá y distribuirá en Asia, y en otras zonas geográficas como Sudamérica, con este mismo diseño único, pero adaptado a las expectativas de los mercados locales. Eso sí, «no está previsto que se comercialice en Europa propiamente dicha, ni en España, ni ahora ni en un futuro», añaden desde Renault.

En el marco de su plan estratégico Drive the Future, el Grupo Renault pretende acelerar el ritmo de su crecimiento internacional, ampliando su gama de productos, con el objetivo de incrementar su volumen de ventas hasta los cinco millones de unidades, desde ahora a 2022. Arkana tendrá un papel de primer orden en la realización de este objetivo. En 2017, el Grupo Renault realizó cerca de un tercio de las ventas de automóviles del mercado ruso: 448.270 vehículos, un 28% de cuota de mercado. En la actualidad, Rusia es el segundo mercado del Grupo Renault y se espera que ocupe la primera posición al final del plan.

«La idea de este concept novedoso nació en Rusia y el proyecto se ha desarrollado contando con la fuerte implicación de los equipos de Renault Rusia. Arkana responderá a las expectativas de los clientes rusos y a las de otros muchos clientes de todo el mundo, lo que permitirá al Grupo Renault acelerar su expansión a escala internacional en el marco de su plan estratégico Drive the Future», detalla Nicolas Maure, vicepresidente senior y presidente de la región Eurasia.