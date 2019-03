DS 3 Crossback: el SUV premium más tecnológico

Poco a poco la firma DS crece y presenta sus productos exclusivos marcados por el ADN del lujo francés. Tras independizarse como marca de Citroën su primer modelo fue el DS7 Crossback. Y ahora le llega el turno al DS3 Crossback. Un coche que estéticamente tiene un aspecto robusto y compacto, con infinidad de soluciones y avances tecnológicos, y en el que destacan tanto la calidad de los materiales como la posibilidad de personalizarlo a nuestro gusto.

En el apartado mecánico, el DS3 llegará a España con motores de gasolina de 100, 130 y 155 CV, y diésel de 100 y 130. Pero la gran novedad es el primer motor eléctrico del grupo, que ofrecerá 136 cv de potencia con una autonomía (todavía no homologada) de unos 300 km, y con un tiempo estimado de carga de 5 horas en un «enchufe normal». Esta variante, denominada E-Tense, estará disponible en el mercado a partir del segundo semestre de 2019.

Sobre este modelo nos ofrece todos los detalles Marion David, directora de producto de la marca.

¿Cuáles son los tres primeros calificativos que le vienen a la mente cuando mira un DS 3 CROSSBACK?

-Un estilo vanguardista: es un SUV que no deja a nadie indiferente. Lo describimos como poderoso y escultural, y firmemente anclado sobre sus grandes llantas. En carretera, su imagen es impresionante.

-Placer de conducción: el DS 3 CROSSBACK despierta multitud de emociones, sobre todo enfatiza con fuerza la noción del placer a través de su diseño y de sus prestaciones generales. Y sobre todo, por la imagen que transmite este vehículo: su vista lateral única.

-Alta tecnología: con sus tecnologías exclusivas, el DS 3 CROSSBACK supera las expectativas del segmento.

¿El DS 3 CROSSBACK reemplaza al DS 3?

Aunque es evidente que pertenecen a la misma familia, sobre todo por la aleta de tiburón que tienen en común los DS 3 y DS 3 CROSSBACK, son dos vehículos con carrocería y dimensiones diferentes. El DS 3 es una berlina 3 puertas de menos de 4 metros de longitud, mientras que el DS 3 CROSSBACK es un SUV de 5 puertas mucho más alto, que mide 4,12 metros. Claramente no están diseñados para el mismo uso, a pesar de que el DS 3 CROSSBACK es cómodo tanto en ciudad, por sus compactas dimensiones, como para viajes largos, con su gran comodidad y facilidad de conducción. Al mismo tiempo, el DS 3 sigue gozando de éxito y continuará en el mercado, sobre todo con series especiales.

¿Cuál es el perfil de cliente del DS 3 CROSSBACK?

Claramente se trata de clientes premium. Basándonos en nuestra experiencia actual con el DS 7 CROSSBACK, número 1 en el segmento SUV premium en Francia, sabemos que nuestros clientes buscan tecnologías avanzadas y diseño exclusivo, y que están dispuestos a gastar más para comprar lo mejor. Quieren un SUV con un estilo y un equipamiento que les permita diferenciarse. Eso es exactamente lo que estamos ofreciendo con el DS 3 CROSSBACK, así que pensamos que también podrá convertirse en el líder en su categoría, con un alto porcentaje de ventas en las versiones más equipadas.

¿En qué se diferencia el DS 3 CROSSBACK de otros vehículos de su segmento?

Combina un estilo muy atractivo con un mayor número de elementos de alta tecnología que cualquier otro vehículo en este segmento. Incluye una gama de equipamiento propia de vehículos superiores, a menudo de serie, e incluso no disponibles en otros. Los tiradores de las puertas escamoteables, el salpicadero completamente digital y numerosos sistemas de asistencia a la conducción, constituyen un equipamiento exclusivo. También cuenta con espectaculares y únicas tecnologías, como los proyectores DS MATRIX LED VISION junto a un excelente nivel de confort, punto clave en DS. Por último, hay que destacar la versión 100% eléctrica E-TENSE, otra gran novedad de DS Automobiles.

¿Cuáles son sus objetivos de ventas, y en qué proporción los eléctricos?

Es todavía pronto para responder a esa pregunta con precisión, primero porque estamos lanzando ahora las primeras versiones de motores de combustión, y segundo, porque el DS 3 CROSSBACK E-TENSE llegará a los concesionarios algo más tarde, a fines de 2019. Lo que sí podemos decir es que el mercado del segmento B SUV está creciendo, y que nos planteamos todos los escenarios. El DS 3 CROSSBACK y su versión E-TENSE se montan en las mismas líneas de producción en nuestra planta de Poissy, situada a las afueras de París, lo que nos da toda la flexibilidad necesaria para atender a la demanda de los clientes.

Thierry Metroz, director de estilo de DS Automobiles

Después del DS 7 CROSSBACK, ¿fue algo obvio diseñar un segundo SUV?

Tenía mucho sentido, porque después de DS 7 CROSSBACK, nos hacía falta seguir con un coche que estuviera en línea con nuestro ADN. Elegimos hacer un vehículo del segmento B, que es una categoría de volumen, y dirigirnos a un segundo SUV tenía sentido, dadas las previsiones del mercado. Es un tamaño que cumple con las expectativas de muchos clientes, y para un diseñador siempre es interesante trabajar en un vehículo con líneas musculosas, con carácter y que frecuentemente cuenta con proporciones generosas. Este conjunto de cosas hizo que pudiéramos trabajar con mucha libertad e integrar muchas novedades.

El DS 3 CROSSBACK lleva las ruedas más grandes del segmento. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión y cuáles son las ventajas e inconvenientes?

A todos los diseñadores nos gustan las ruedas grandes. Es una cuestión de proporciones, ya que visualmente es importante tratar de lograr la mejor relación posible entre la altura de la rueda y el espesor de la carrocería, cerca de 2:1, lo ideal. Pero generalmente, cuanto más grandes son las ruedas, mayor es el efecto logrado. Generalmente, las ruedas grandes permiten destacar el estilo de un vehículo dándole altura. Esta es la razón por la que al DS 3 CROSSBACK se le ve tan anclado a la carretera.

El DS 3 CROSSBACK será también eléctrico gracias a su versión E-TENSE. ¿Este tipo de motorización ha influido en el trabajo de los diseñadores?

No, en absoluto. La plataforma del DS 3 CROSSBACK fue concebida para acoger cualquier tipo de motorización, sin imponer restricciones en el diseño exterior o interior. Dado que los elementos más difíciles de integrar, como son las baterías, están ubicadas en una zona que no afecta al diseño -en este caso en el suelo-, pudimos desarrollar la identidad de la marca a todos los niveles. De esta forma nos aseguramos de que el exterior cumpliera con nuestras expectativas, y usamos características premium idénticas a las versiones de combustión en estilo y habitabilidad. Me gustaría añadir que, con el tiempo, los vehículos 100% eléctricos podrían ofrecer incluso más espacio y libertad de diseño que los térmicos, porque un motor eléctrico es bastante pequeño y puede alojarse en diferentes lugares.