Zero Motorcycles renueva su dirección para impulsar una nueva era global

Pierre-Martin Bos asume el cargo de director ejecutivo sucediendo a Sam Paschel, que ha ocupado el puesto durante ocho años

«La visión, la pasión y el compromiso de Sam han transformado a Zero en un líder mundial en movilidad eléctrica», indica Bos

Pierre-Martin Bos
Pierre-Martin Bos zero press

Zero Motorcycles ha anunciado el nombramiento de Pierre-Martin Bos como director ejecutivo. Bos sucederá a Sam Paschel, que pasará a ocupar un puesto de asesor sénior del consejo de administración tras ocho años de liderazgo transformador. Bos se une a Zero en un momento ... crucial de expansión e innovación aportando más de dos décadas de experiencia en la industria automovilística internacional para guiar a la empresa hacia su próxima era de crecimiento.

