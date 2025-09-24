Última llamada para los Riding Days de Moto Morini
X-Madrid acogerá la última parada del tour de pruebas de la marca italiana, en el marco de la Xtreme Challenge el próximo 26 de septiembre
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia práctica en la que ponerse a los mandos de varios modelos
Los Riding Days de Moto Morini han recorrido durante meses distintas ciudades españolas, reuniendo a cientos de motoristas en torno a su pasión por las dos ruedas. El próximo 26 de septiembre celebrarán su gran final en X-Madrid, coincidiendo con la Xtreme Challenge.
Será una jornada para compartir experiencias, ponerse a los mandos de los últimos modelos de la marca y despedir un tour que ha permitido descubrir de primera mano modelos como la Moto Morini X-Cape 650, la X-Cape 700, la Seiemmezzo STR y la Seiemmezzo SCR.
A lo largo de esta gira, los Riding Days han reunido a motoristas de toda España en un formato de rutas guiadas de 40 minutos que permiten descubrir cada modelo en condiciones reales de uso y con el acompañamiento del equipo técnico de la marca.
En todas las paradas, los slots de reserva disponibles se han completado. Ahora, el tour se despide en Madrid y durante la jornada, los asistentes que así lo deseen, podrán disfrutar de una experiencia 100% práctica en la que podrán ponerse a los mandos de las motos, sentir su comportamiento y conversar con el equipo técnico para descubrir las Moto Morini. Como en el resto de paradas, la participación es gratuita, pero requiere reserva previa a través de la web oficial.
MÁS INFORMACIÓN
Como en las anteriores paradas, las plazas son limitadas. Para participar es obligatorio contar con el permiso A y asistir con equipamiento completo (casco, chaqueta, guantes, pantalón largo y botas). Cada prueba incluye una ruta guiada y una breve presentación técnica del modelo elegido. Para probar las motocicletas hay 5 franjas horarias a las 13:00, 14:00, 15:30, 18:30 y 19:30h.
Quienes no puedan asistir, siempre tendrán la posibilidad de acercarse a un concesionario oficial para conocer la gama y probar los modelos en otro momento. Además, la marca mantiene en vigor promociones y precios ajustados que hacen más accesibles motocicletas como la Moto Morini X-Cape 650 (desde 5.989 €), la X-Cape 700 (7.190 €), la Seiemmezzo STR (5.380 €) y la Seiemmezzo SCR (6.140 €).
