Triumph lanza la nueva Trident 800, una versión más potente y deportiva de su naked de acceso

La firma británica complementa su modelo Trident 660 con una segunda versión de 798 cc, que ofrece más potencia, hasta 115 CV, y un enfoque más sport derivado de su equipamiento superior

La nueva Trident 800 ya está disponible para reserva a través de los concesionarios oficiales Triumph, con llegada prevista en marzo de 2026 desde 10.395 €

Triumph Trident 800
Triumph Trident 800 triumph press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Al igual que la gama Tiger Sport, Triumph ha decidido desdoblar también su gama Trident, hasta ahora disponible en 660, creando la nueva Trident 800, un modelo naked basado en su «hermana pequeña» pero con un nuevo motor de mayor cilindrada y potencia y unos ... componentes que aumentan su personalidad deportiva, enfocándose a esos usuarios que busquen un mayor rendimiento y emociones más fuertes en carretera.

