Suscribete a
ABC Premium

SYM evoluciona su gama de escúteres y presenta cuatro novedades: TTLBT 500, Cruisym 400, Jepardo 300 y Joyride 300

La firma taiwanesa se sitúa en la cuarta posición en el ranking de marcas de scooter más vendidas a nivel europeo

De cara a 2026, evoluciona su catálogo con cuatro nuevos modelos e introduce mejoras clave en toda su gama

Novedades SYM en el EICMA 2025
Novedades SYM en el EICMA 2025 sym press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

SYM acudió al salón de Milán EICMA 2025, la cita más importante del mundo de la moto, con nuevas propuestas en el segmento escúter que llegarán a los concesionarios a lo largo de 2026. La firma taiwanesa, importada a España por el Grupo Motos ... Bordoy desde hace 20 años, lleva años siendo una de las referencias en movilidad urbana: tras posicionarse desde el 2017 en el top 5, este año ha logrado un nuevo hito afianzando el cuarto lugar como marca más vendida. Hay que destacar que es la firma con la gama de scooters más amplia del mercado, y que ofrece 5 años de garantía en toda su gama de productos de 125 cc y superior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app