Prueba BMW C 400 X «Rugged»: Un dotadísimo y ágil misíl urbano

Ponemos a prueba el maxiscooter alemán de media cilindrada y estilo crossover que eleva su categoría premium con más equipamiento, tecnología y funcionalidad

Muy compacto y reactivo, su motor de 34 CV ofrece unas prestaciones impresionantes que, junto a sus nuevas ayudas a las conducción, incrementan la experiencia y seguridad

Prueba BMW C 400 X «Rugged»
Prueba BMW C 400 X «Rugged»

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

BMW Motorrad cuenta en su catálogo con un escúter diferente, al que cuesta catalogar o incluso encontrar rivales naturales. El C 400 X no se define con claridad: vendría a ser un maxiscooter urbano, sin cualidades ruteras -pues no cuenta con pantalla ni carrocería muy ... protectora, ni amplio confort para los viajes-, con un estilo Adventure pero sin elementos propios de ese segmento -llanta delantera de 15 pulgadas y recorridos de suspensiones convencionales- y que tendría su hábitat principalmente en la ciudad aunque su practicidad tampoco es su principal reclamo pues, por ejemplo, no ofrece gran capacidad de almacenaje en marcha bajo el asiento. Entonces, ¿cómo posicionamos o etiquetamos al C 400 X?

