Probamos la BMW F 900 XR, la sport turística que amplía su radio de alcance

La trail asfáltica de media cilindrada de la firma alemana realza su lado deportivo con mejoras electrónicas de control en curva y de equipamiento

Esta segunda generación del modelo bicilíndrico, ya adaptado a la Euro5+, mantiene su estética pero da un paso adelante en confort y comportamiento en carretera

Nueva BMW F 900 XR
Nueva BMW F 900 XR I. B.

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Lanzada en 2020 como un paso intermedio entre la polivalente F 800 GS y la poderosa S 1000 XR, la F 900 XR ganó muchos adeptos por su personalidad sport-touring cargada de lógica, enfocándose a largos y confortables viajes en pareja y maletas, ... pero sin ser una moto masiva, y aportando esos matices deportivos para convertir la travesía revirada en una experiencia más estimulante.

