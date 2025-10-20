Suscribete a
Nueva Suzuki Hayabusa Special Edition: Diseño exclusivo para la legendaria deportiva

En Hamamatsu han preparado una edición especial de su mítica Hayabusa, que luce unos acabados y detalles exclusivos

Más allá de su estética, la Suzuki Hayabusa 1300 Special Edition mantiene intacta su esencia mecánica y tecnológica

Nueva Suzuki Hayabusa Special Edition
Nueva Suzuki Hayabusa Special Edition SUZUKI PRESS

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Hayabusa es sinónimo de máximas prestaciones, de velocidad extrema y carácter deportivo en su más alta expresión. Ahora, Suzuki rinde homenaje a su legendaria deportiva con una edición especial que destaca por detalles únicos dirigidos a los motoristas que busquen una versión distinguida ... y de colección.

