Nueva BMW F 450 GS: Espíritu GS para el carné A2

La casa alemana presenta su modelo de acceso a la gama GS, una ligera aventurera de 48 CV y tan solo 178 kg que promete agilidad y manejabilidad en cualquier terreno

El equipamiento de serie incluye tres modos de conducción, ABS Pro, control dinámico de la frenada, control dinámico de la tracción y control del par de arrastre del motor

Nueva BMW F 450 GS
Nueva BMW F 450 GS bmw press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

En el salón internacional de la moto EICMA, BMW Motorrad ha destapado la versión definitiva de su F 450 GS, un modelo dirigido específicamente a la clase A2 que marca el siguiente paso en la familia de modelos GS.

En su diseño destaca el ... faro LED con luz de conducción diurna en forma de «X» y la distintiva flyline. Los intermitentes y las luces de control de la F 450 GS también utilizan tecnología LED.

