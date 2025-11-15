Suscribete a
XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero

El equipo del concesionario madrileño se impone a Stark y otros fabricantes gracias a una impecable gestión

La carrera de resistencia de motos eléctricas disputada en el Circuito Mir Racing de Villena (Alicante) estuvo marcada por la estrategia y la gestión energética

El equipo XR Motos logró la victoria en la Electric Motos Endurance Challenge imponiéndose a marcas de referencia del sector como Stark y otros fabricantes, al manillar de una Zero Motorcycles FXS de 2016.

La carrera de resistencia de motos eléctricas disputada en el Circuito ... Mir Racing de Villena (Alicante) estuvo marcada por la estrategia y la gestión energética. El equipo de XR Motos, formado por Pablo Esparza y Xabier Chivite, consiguió completar la carrera realizando únicamente dos cambios de batería, finalizando con un 24% de carga restante en la tercera y última. La eficiencia y el control fueron las claves del triunfo.

