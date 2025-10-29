Suscribete a
Las motos de Hero, el gigante indio, llegan a España

Los modelos Hunk 440 y Xpulse 200 serán los encargados de hacer debutar a la firma asiática, uno de los mayores fabricantes mundiales de motocicletas y scooters, en el mercado español

Hero MotoCorp refuerza su presencia en Europa mediante una nueva alianza de distribución con Noria Motos en España

Hero Hunk 440 y Xpulse 200
Hero Hunk 440 y Xpulse 200 hero press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Hero MotoCorp, con sede en Nueva Delhi (India), confirma su entrada oficial en España en colaboración con Noria Motos, parte del Grupo ONEX y sus modelos Euro 5+. Con más de 125 millones en todo el mundo, esta expansión supone la entrada de ... Hero MotoCorp en su 50º mercado internacional, al tiempo que refuerza su presencia en Europa. Este aterrizaje se produce arrancando con dos modelos, la Xpulse 200 4V (que cuenta con una versión Pro) y la Hunk 440.

