La Macbor Montana XR1 Evo se rearma con más potencia y equipamiento

Macbor renueva su Montana XR1, una Trail de 125cc que, desde su llegada en 2017, se convirtió en una de las referencias del segmento, una moto enfocada a jóvenes con carnet A1, conductores de coche con carnet B o moteros experimentados que buscan una Adventure ligera, accesible y versátil. En 2023, se renovó por completo gracias a un desarrollo propio de la marca barcelonesa y equipamiento totalmente actualizado.

Ahora, en 2025, se vuelve a renovar con unos importantes avances que la sitúan como «top in class»: más potencia, ABS, TCS, TFT 5» con mirroring, llanta delantera de 18, y un diseño actualizado.

Equipa un nuevo motor monocilíndrico de 15 CV (3 CV más que su antecesora) 4 tiempos, 4 válvulas y refrigerado por agua que entrega un par motor de 11 Nm a 7.500 rpm, siendo la Trail más potente de su categoría.

Cuenta con sistema de frenada ABS de doble canal con tres modos: ABS ON, ABS OFF, y rueda trasera OFF, y control de tracción (TCS) desconectable.

También calza una nueva rueda delantera de 18» con llantas de radios y neumáticos mixtos tubeless, ideal para una conducción Trail.

El diseño se ha actualizado incorporando elementos como su nueva moldura delantera o sus puños grabados con el nombre de la marca, y el dashboard TFT es de 5« a color con conectividad mirroring.

En su suspensión, la moto está equipada con una horquilla invertida hidráulica con un recorrido de 120 mm, y un monoamortiguador hidráulico ajustable en precarga. El sistema de frenos ha sido optimizado: el freno delantero es de disco de 265 mm con pinza flotante de doble pistón y sistema ABS, mientras que el trasero, también de disco, de 240 mm con pinza flotante de un sólo pistón y ABS asegura. En cuanto a las llantas y neumáticos, la Montana XR1 125 EVO monta ruedas tubeless, con un neumático delantero 100/90-18 y uno trasero 130/80-17, de 18» y 17» respectivamente. Estas llantas son con radios de aluminio.

Ahora además ofrece un completo equipamiento Adventure de serie: kit de 3 maletas (Top Case de 35L, maleta derecha de 15L y maleta izquierda de 20L), defensas laterales, cubrecárter y caballete central.

La Montana XR1 125 EVO llega a los Concesionarios Oficiales Macbor disponible de cuatro colores (Blanco, Rojo, Azul y Negro), a un precio de 3.499 €.

