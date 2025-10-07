Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros

LS2, la marca de equipamiento motorista con «pasaporte» español, devela su nueva colección

Nació en 2007 como una firma de cascos pero actualmente viste a los motoristas de la cabeza a los pies, y presenta nuevos productos para esta temporada

De su sede principal, ubicada en la localidad barcelonesa de Terrassa, salen cada día 5.000 cascos de todo tipo y precios de 79 a 799 euros

Nueva colección de equipamiento motorista de LS2
Nueva colección de equipamiento motorista de LS2 I. B.

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Los hermanos Arthur y Paul Liao fabrican cascos en China desde 1990. Durante muchos años, lo hicieron para terceras empresas bajo la marca MHR, convirtiéndose en un gigante industrial en su país de origen, pero en 2007 decidieron lanzar su propia firma internacional y ... fundaron LS2, acrónimo de Liao Shi (quiere decir 'a la manera de Liao' y el 2 en referencia a los dos hermanos). Para levantar su sede principal, los Liao buscaron una localidad que tuviera una buena situación logística, buenas conexiones y que perteneciera a un mercado importante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app