KYMCO desvela tres nuevos escúteres: el Agility NX 125, el crossover X-Tera 350 y su primer híbrido, el People R Hybrid 125

Kymco ha acudido al salón Internacional de la Moto de Milán EICMA 2025 con tres interesantes novedades. La primera, el People R Hybrid 125, ingresará en su familia de ruedas altas y destaca por estrenar una nueva tecnología de la casa taiwanesa, su nuevo ... sistema híbrido (Tri-Power Technology). Además, la marca ha anunciado dos nuevos scooters para el mercado europeo, un nuevo Agility NX 125, con ABS de doble canal y TCS; y un nuevo crossover X-Tera 350, de estética más aventurera. KYMCO España ha mostrado interés en los 3 vehículos y ha anunciado que pasarán a formar parte del catálogo próximamente.

«Grupo KYMCO reafirma así su capacidad innovadora y su compromiso con la movilidad sostenible en este momento decisivo, cuando la movilidad global se orienta a la reducción de emisiones y la electrificación», ha declarado Chun-Ping Ko, presidente de KYMCO Grupo.

Kymco Agility NX 125 kymco press

El People R Hybrid 125 es el primer modelo en implementar a nivel global la nueva tecnología eficiente Tri-Power de potencia híbrida desarrollada por Kymco. Esta tecnología combina motor de gasolina y asistencia eléctrica integrando un Generador de Arranque Integrado (ISG) y un sistema de control inteligente, para mejorar las salidas desde parado, reducir el consumo y hacer la respuesta del acelerador más inmediata.

Además, incluye dos sistemas de gestión avanzados que vigilan más de 150 parámetros en tiempo real y reparten energía entre la batería, el ISG y el motor de combustión para mantener un funcionamiento equilibrado y eficiente. Además, el nuevo People R Hybrid 125 cuenta con nuevo motor de refrigeración líquida, incorpora sistema Keyless, puertos de carga USB-A y USB-C, iluminación LED completa, panel LCD, suelo plano y amplio compartimento bajo el asiento.

Kymco X-Tera 350 kymco press

El popular Agility presenta una nueva versión, la Agility NX 125, equipada con ABS de doble canal y control de tracción TCS, de nueva generación.

Kymco también ha mostrado su nuevo X-Tera 350, un crossover con motor monocilíndrico refrigerado por líquido que entrega 28 CV y 30 Nm de par. Cuenta con un chasis de acero y suspensión delantera invertida. Su equipamiento incorpora ABS y TCS Bosch 10.3, pantalla TFT a color de 7 pulgadas, 32 litros de almacenamiento iluminado bajo el asiento y carga rápida USB-C.