KYMCO desvela tres nuevos escúteres: el Agility NX 125, el crossover X-Tera 350 y su primer híbrido, el People R Hybrid 125

La firma taiwanesa presenta su nuevo sistema híbrido, que ofrece más suavidad de funcionamiento y eficiencia, que se estrenará en su modelo de rueda alta premium

Además, el catálogo de KYmco aumenta con un nuevo Agility con ABS de doble canal y un nuevo crossover, el X-Tera 350

Kymco People R Hybrid 125
Kymco People R Hybrid 125 kymco press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Kymco ha acudido al salón Internacional de la Moto de Milán EICMA 2025 con tres interesantes novedades. La primera, el People R Hybrid 125, ingresará en su familia de ruedas altas y destaca por estrenar una nueva tecnología de la casa taiwanesa, su nuevo ... sistema híbrido (Tri-Power Technology). Además, la marca ha anunciado dos nuevos scooters para el mercado europeo, un nuevo Agility NX 125, con ABS de doble canal y TCS; y un nuevo crossover X-Tera 350, de estética más aventurera. KYMCO España ha mostrado interés en los 3 vehículos y ha anunciado que pasarán a formar parte del catálogo próximamente.

