Kove inunda su catálogo con nuevos modelos, reforzando sus gamas Adventure, Rally, Street, Custom y MX

La marca amplía su gama Adventure/Touring, afianza su gama Street/Deportiva, renueva su gama MX y se estrena en el segmento custom

Además, Kove reafirma su compromiso con la competición tras sus importante éxitos deportivos

Kove MX250 CROSS R
Kove MX250 CROSS R Kove press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Esta edición de EICMA supone un nuevo capítulo para Kove, que llega con muchos modelos nuevos y un salto cualitativo en diseño, tecnología y funcionalidad. Además, la marca china mantiene su lema 'Focus on Performance', evolucionando motos para los circuitos, rally raid, motocross… y, ... finalmente, llevando esa tecnología a la calle. Tras la victoria en el WorldSSP300 este año de la mano de Beñat Fernández, y el triunfo en el Rally Addax el año pasado con Javi Vega, la marca reafirma su compromiso con la competición de más alto nivel.

