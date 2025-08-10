Honda presenta nuevos colores para sus Forza 750 y X-ADV 2026

Las Honda Forza 750 y X-ADV recibirán opciones de color revisadas para 2026. Sin cambios en el diseño de la carrocería ni mecánicos para 2026, ambos modelos siguen incorporando su planta motriz bicilíndrica de 745cc, equipada con la transmisión de doble embrague (DCT) de Honda.

También mantienen las características y ajustes de su parte ciclo propia de «moto grande», como el basculante de aluminio trabajando con una suspensión trasera Pro-Link de bieletas, la horquilla delantera USD de 41mm y los frenos delanteros con pinzas de cuatro pistones y anclaje radial.

La nueva gama de color para la Forza 750 se centra en colores neutros, mientras que la X-ADV 2026 incorpora una nueva edición especial «Tricolor» (Blanco Glare Mate Perlado Special Edition con juego de gráficos azul y rojo) que rinde homenaje a los modelos adventure Transalp y Africa Twin. La Honda X-ADV 2026 seguirá disponible en: Negro Graphite, Gris Mate Deep Mud y Blanco Glare Perlado.

Honda Forza 750 2026 honda press

Mientras, la Forza 750 2026 estrena el nuevo color Blanco Glare Perlado y seguirá disponible en: Negro Ballistic Mate Metalizado y Gris Warm Ash Metalizado.

Para personalizarlas aún más, habrá disponible una gama de accesorios revisada para 2026, incluyendo un nuevo respaldo para el pasajero y un silenciador Akrapovič slip-on.

Ambos modelos 2026 estarán disponibles en los concesionarios de Honda a partir del próximo otoño.

Actualizada en 2025, la Honda X-ADV recibió una renovación de estilo con doble faro LED que incorporaba Luces Diurnas con intermitentes integrados, una primicia en el mundo de la motocicleta, control de crucero de serie y una Transmisión de Doble Embrague (DCT) actualizada para una respuesta más suave a baja velocidad. Sus especificaciones incluyen control por Acelerador Electrónico (TBW), cuatro modos de conducción por defecto con combinaciones preprogramadas de ajustes para la Potencia, Freno Motor y Control de Par Seleccionable Honda refinado para esta actualización del modelo. La base del asiento incorpora un 10% más de espuma de uretano para mayor confort, una nueva forma para un alcance más fácil al suelo y una apertura y cierre más suave. El compartimento de almacenaje bajo el asiento, de 22L, incluye una toma USB-C, mientras que una guantera le aporta mayor funcionalidad. Una pantalla TFT de 5 pulgadas revisada permite la conectividad con el teléfono móvil, gracias al Honda RoadSync, mediante un intuitivo conmutador de cuatro vías retroiluminado situado en el manillar izquierdo.

La Forza 750 recibió en 2025 una profunda revisión de estilo, y una mejora de equipamiento comenzando por un nuevo faro doble de LED con Luces Diurnas e intermitentes integrados, así como control de crucero de serie y una pantalla TFT de 5 pulgadas actualizada con conectividad Honda RoadSync. Está impulsada por un motor bicilíndrico de 745cc, equipado con acelerador electrónico (Throttle By Wire), con 3 modos de conducción preprogramados y 3 niveles de control de tracción (Honda Selectable Torque Control). Un bastidor de acero tubular, basculante de aluminio, suspensión trasera Pro-Link y ruedas delantera y trasera de 17/15 pulgadas respectivamente, proporcionan manejabilidad y estabilidad seguras con una potente frenada mediante su doble disco delantero con pinzas de 4 pistones y anclaje radial. El espacio de almacenaje bajo el asiento tiene capacidad para un casco integral. También hay disponible una versión de 35 kW para los poseedores del carnet A2.

