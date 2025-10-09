Suscribete a
La Honda NT1100 concluye su profunda renovación con un nuevo color para 2026

Tras las importantes renovaciones recibidas este 2025, que incluían más rendimiento, IMU y una variante con suspensiones electrónicas, la japonesa estrena color para 2026

Es la tourer más vendida, con más de 20.000 unidades despachadas en Europa desde 2023 y una cuota del 48 % en su segmento en 2025

Honda NT1100 2026
Honda NT1100 2026 honda press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Honda presentó la NT1100 en 2022 como una moto turística de gran confort que aunaba también agilidad y buenas prestaciones. La japonesa tuvo buena acogida entre el público amante de los grandes viajes y, para 2025, la marca del ala decidió aplicarle una importante ... renovación que buscaba aumentar todavía más su comodidad a bordo.

