La Honda NT1100 concluye su profunda renovación con un nuevo color para 2026

Honda presentó la NT1100 en 2022 como una moto turística de gran confort que aunaba también agilidad y buenas prestaciones. La japonesa tuvo buena acogida entre el público amante de los grandes viajes y, para 2025, la marca del ala decidió aplicarle una importante ... renovación que buscaba aumentar todavía más su comodidad a bordo.

Su motor bicilíndrico en paralelo de 1.084cc y 100 CV de potencia aumentó sus prestaciones a medio régimen, y se añadió una Unidad de Medición Inercial (IMU) de seis ejes para controlar no solo los tres niveles de Control de Wheelie integrado, sino también el ABS en curva y el Control de levantamiento trasero.

El estilo también se actualizó con un aspecto más afilado, el doble faro incorporó luces DRL con intermitentes integrados, los deflectores de viento superior e inferior se rediseñaron para proteger al conductor, mientras que también se mejoró el sistema de ajuste de la pantalla parabrisas para poder ajustarla en altura con una sola mano desde la posición de sentado. El asiento fue rediseñado para un mejor confort, mientras que las maletas laterales de serie aumentaron su volumen (suficiente para un casco integral en cada una).

Pero una de las grandes novedades de la versión 2025 es que incorporó una variante con suspensión electrónica: la Showa Electronically Equipped Ride Adjustment ofrece una amortiguación optimizada en cualquier condición o situación de conducción, así como la posibilidad de ajustar la precarga del muelle trasero en marcha.

Una pantalla TFT táctil de 6,5 pulgadas ofrece monitorización de diseño personalizable y a todo color y conectividad para smartphone Apple CarPlay® y Android Auto®. El Control de Crucero, los puños calefactables mejorados, las tomas de carga ACC y USB, los intermitentes auto cancelables y la Señales de Parada de Emergencia (ESS) también vienen de serie, como también equipa de serie un caballete central.

Nuevo color en 2026

Honda ha vendido desde 2023 más de 20.000 unidades en Europa, con más de 5.000 matriculadas solo en 2025, lo que representa casi la mitad de todas las tourers vendidas en el continente. Y la NT1100 sigue siendo la tourer más vendida de Europa en 2025, con una cuota del 48 % en su segmento.

Para el modelo 2026, la NT1100 y la NT1100 con Suspensión Electrónica estarán disponibles en un nuevo color, Iridium Gray Metallic, que se suma a los ya existentes Mat Warm Ash Metallic y Pearl Hawkseye Blue.