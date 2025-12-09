Suscribete a
ABC Premium

Honda adopta el uso de materiales alternativos en varias motocicletas

Derivado del maíz no comestible, el Durabio se utiliza cada vez más en la gama de motocicletas Honda gracias a su resistencia y excelente protección frente a arañazos

Tras su primera aplicación en la Africa Twin, el material está presente ahora en seis modelos de la gama Honda 2026, en piezas que van desde cubiertas de manillar hasta carenados completos

Honda adopta el uso de materiales alternativos
Honda adopta el uso de materiales alternativos honda press

Canal Motor

El concepto «triple acción hacia cero» de Honda es un mantra corporativo que impulsa el pensamiento alternativo y soluciones inteligentes para reducir el impacto de las actividades de la compañía en el planeta.

Estas iniciativas abordan la neutralidad de carbono, la energía limpia y la ... circulación de recursos como los tres factores clave para alcanzar las cero emisiones en 2050. Más allá de la fabricación de motocicletas y automóviles eléctricos, y de los cambios en los centros de producción y logística para reducir las emisiones de CO2, Honda también ha adoptado el uso de materiales alternativos en varias motocicletas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app