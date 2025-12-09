Honda adopta el uso de materiales alternativos en varias motocicletas

El concepto «triple acción hacia cero» de Honda es un mantra corporativo que impulsa el pensamiento alternativo y soluciones inteligentes para reducir el impacto de las actividades de la compañía en el planeta.

Estas iniciativas abordan la neutralidad de carbono, la energía limpia y la ... circulación de recursos como los tres factores clave para alcanzar las cero emisiones en 2050. Más allá de la fabricación de motocicletas y automóviles eléctricos, y de los cambios en los centros de producción y logística para reducir las emisiones de CO2, Honda también ha adoptado el uso de materiales alternativos en varias motocicletas.

Por ejemplo, las SH125i y SH150i Vetro utilizan tapas del carenado semitransparentes sin pintar, cuya producción genera un 9,5% menos de emisiones de CO2 al año en la fábrica de Honda en Atessa, en comparación con los procesos estándar de pintura. Además, un total de seis motocicletas de la gama Honda en Europa incorporan plásticos reciclados pre-consumo y Durabio, un plástico de ingeniería bio-basado desarrollado por Mitsubishi Chemical Group (MCG Group).

Deriva del isosorbide, un material de vanguardia de origen vegetal fabricado a partir de fuentes renovables como maíz y trigo no comestibles. Mediante un proceso de refinado, los almidones naturales del maíz se convierten en glucosa, luego en sorbitol y finalmente en isosorbide: un compuesto de alto rendimiento con múltiples aplicaciones, capaz de sustituir a los productos químicos derivados del petróleo.

A diferencia de los plásticos de ingeniería convencionales, Durabio ofrece una combinación única de claridad óptica, resistencia y durabilidad superficial. eliminando así una etapa completa del proceso de producción.

Además presenta alta resistencia a arañazos, gran capacidad de absorción de impactos y estabilidad frente a rayos UV a largo plazo, lo que lo convierte en un material ideal para aplicaciones de alto rendimiento como componentes de motocicletas.

Honda introdujo por primera vez Durabio en la pantalla parabrisas de la familia CRF1100L Africa Twin, lanzada en marzo de 2024. Este hito marcó la primera pantalla de motocicleta en el mundo fabricada con plástico de ingeniería con base biológica, seguida rápidamente por la X-ADV, que lo incorporó en su carenado inferior y pantalla. Al mismo tiempo, se aplicó en la cubierta central del manillar y el carenado lateral delantero del Forza 750.

La NT1100 fue el siguiente modelo en sumarse, con su actualización 2025 que incluyó un carenado frontal rediseñado parcialmente fabricado con Durabio, mientras que la actual NC750X 2025 adoptó el material en su parte central, cubiertas laterales, parte trasera y pantalla.

La NC750X marcó otro hito al convertirse en la primera motocicleta Honda en utilizar Durabio coloreado en el carenado, en las opciones Earth Black y Earth Ivy Ash Green.

La CB1000GT 2026, presentada en EICMA 2025, es el modelo más reciente en incorporarlo, con su pantalla fabricada en este material.