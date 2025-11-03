Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas

La gama Forza de Honda lucirá nuevos colores en 2026

Los modelos de 125 y 300 cc de la familia de megascooters GT de Honda reciben para la nueva temporada nuevas opciones cromáticas

La completa dotación de equipamiento sigue siendo clave en el atractivo de los Forza, que acumulan más de 17.000 unidades vendidas en 2025 en toda Europa

Nuevos colores en las Honda Forza 2026
Nuevos colores en las Honda Forza 2026 honda press

V. D.

Barcelona

Tras la completa actualización que recibieron en 2025, los Forza 125 y 300 de Honda reciben una nueva gama de colores para 2026. Desde su llegada al mercado europeo hace una década, ambos modelos se han mantenido entre los diez modelos más vendidos, acumulando ... más de 17.000 unidades comercializadas en lo que va de 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app