Barcelona pone en marcha un Observatorio de la Moto para mejorar la movilidad y la seguridad del motorista

El principal objetivo del Observatorio es mejorar la movilidad en la ciudad de Barcelona fomentando un uso ordenado, responsable y seguro de la moto en convivencia con el resto de usuarios

Barcelona es una de las ciudades con más tasa de moto por habitante en Europa: 158 motos por cada 1.000 habitantes

Presentación del Observatorio de la Moto de Barcelona
Laia Bonet, teniente de alcalde de Barcelona, ha presentado hace unos días el Observatorio de la Moto de Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona acompañada por José María Riaño, secretario general de ANESDOR, Montse Montal, vocal de P(A)T y Jaime Alguersuari, portavoz ... de Motoristes per Barcelona. Previamente a la presentación, ha tenido lugar un acto de recepción presidido por Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

