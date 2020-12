Las motos icónicas que todo aficionado a las dos ruedas querría tener Motos y motocicletas se convierten en una alternativa de movilidad en las grandes ciudades

Las motocicletas y ciclomotores tienen muchas papeletas para convertirse en una alternativa de movilidad en 2021, con gran cantidad de personas necesitadas de un medio de transporte seguro en la «etapa post covid» y al mismo tiempo más económico que un coche.

Si estás pensando en comprar una moto nueva puedes [PINCHAR AQUÍ] para conocer las claves de una buena elección. Los aficionados a las dos ruedas están de enhorabuena, y seguramente muchos de ellos internarán resucitar viejos modelos que llevan tiempo guardados en el garaje familiar.

Motos antiguas hay muchas, ya que en numerosas ocasiones una vez que dejan de usarse ni siquiera se dan de baja. Sin embargo, solo unas pocas han logrado labrarse una historia propia; una historia que las ha convertido a lo largo de toda su trayectoria, en auténticos iconos del asfalto. En este punto entran en juego factores tan diversos como el número de ventas, su asociación a determinados valores, y hasta su aparición en determinadas películas.

A pesar de que muchas de estas motos pueden considerarse piezas de museo, los grandes amantes del motociclismo adoran circular por ellas. Sin embargo y tal y como apunta el comparador de seguros Acierto.com, para hacerlo necesitarán un seguro específico para motos antiguas o clásicas. En concreto, para asegurar una moto clásica será necesario que tenga más de veinte años de antigüedad y que no recorra más de 5.000 kilómetros al año. Además el propietario deberá tener al menos 25 años y un año de carné. También es importante que la moto duerma en garaje y que no se use para desplazarse todos los días.

Las motocicletas clásicas, por otra parte, pueden beneficiarse de una bonificación completa en el Impuesto de Circulación y cuentan con plazos más prolongados a la hora de pasar la ITV. Además, su valor va aumentando con el paso de los años. Razón de más para que la póliza sea lo más completa posible y permita mantenerla en las mejores condiciones posibles.