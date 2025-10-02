Suscribete a
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Los vehículos electrificados duplican sus ventas en septiembre

El 24,2% de las matriculaciones de turismos registradas el mes pasado correspondieron a modelos eléctricos puros e híbridos enchufables

Según los datos de AEDIVE y GANVAM, los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 162,8%

AEDIVE y GANVAM urgen a poner en marcha ayudas directas que eviten el estancamiento del mercado
Patxi Fernández

Madrid

El mercado de vehículos electrificados en España ha registrado un mes de septiembre excepcional, con un aumento del 96,8% en las matriculaciones de vehículos (eléctricos puros e híbridos enchufables) de todas las categorías, alcanzando un total de 22.781 unidades. Este crecimiento eleva las ... ventas acumuladas del sector a 178.981 unidades, casi duplicando las cifras del año anterior.

