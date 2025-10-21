Suscribete a
ABC Premium

Nissan regala kilómetros de carga a los compradores de coches eléctricos

Nissan y Acciona Energía se unen para ofrecer recarga gratuita impulsando la adopción del coche eléctrico en todo el territorio nacional

El acuerdo impulsa la adopción del coche eléctrico con recargas sin coste para los nuevos propietarios

Nuevo Nissan Micra
Nuevo Nissan Micra F. P.

Canal Motor

Madrid

Nissan y Acciona Energía han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad eléctrica en España, ofreciendo recargas gratuitas a los nuevos compradores de vehículos eléctricos de Nissan en la red de puntos de carga de la compañía energética.

La promoción está disponible para ... todos los clientes que adquieran un Nissan Ariya, el nuevo Nissan Micra o el nuevo Nissan Leaf a partir del 1 de octubre. Los clientes podrán disfrutar de este beneficio hasta el 30 de septiembre de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app