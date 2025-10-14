Suscribete a
Mercedes-Benz ELF, el laboratorio móvil de la recarga del futuro

La marca alemana está probando sus últimos avances en tecnología eléctrica con una furgoneta hecha en España

La ELF es capaz de recargar con potencias de hasta un megavatio
La ELF es capaz de recargar con potencias de hasta un megavatio Mercedes-Benz
Juan Roig Valor

Madrid

Mercedes-Benz ha presentado sus últimos avances en la tecnología de recarga de vehículos eléctricos con su furgoneta ELF, nombrada por las siglas de Experimental-Lade-Fahrzeug (Vehículo de Carga Experimental). Este prototipo encarna la visión de la marca para un futuro con una carga ... más rápida, eficiente e inteligente.

