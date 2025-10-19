Suscribete a
Hábitos de movilidad: caminar y coche siguen reinando, pero el vehículo privado pierde terreno

Los españoles priorizan la comodidad al moverse, aunque ejercicio y ahorro también influyen

Transporte público se consolida, impulsado por jóvenes y áreas metropolitanas

El uso del coche para moverse dentro de la ciudad ha caído ocho puntos respecto a 2024
A. Noguerol

Madrid

Caminar (65%) y el uso del coche 60%) se mantienen como las principales formas de moverse en las ciudades. Sin embargo, se observa una clara tendencia a la reducción del uso del vehículo privado en entornos urbanos, al tiempo que se consolida la prudencia económica ... en la renovación del parque automovilístico.

